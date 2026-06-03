Bugatti porta il lusso in salotto: arriva C Seed N1, la TV che si ispira alla Tourbillon

Un complemento d'arredo che unisce design scultoreo ispirato all'hypercar e tecnologia MicroLED 4K in una TV che scompare quando non viene utilizzata

Bugatti (guarda la homepage di Bugatti) non si accontenta di realizzare hypercar fra le più desiderate al mondo, né di collaborare con maison dell’alta orologeria per mettere al polso di pochi fortunati un segnatempo unico (guarda Bugatti Chiron Tourbillon Jacob & Co). Oggi nasce una nuova collaborazione con gli specialisti austriaci dell’home entertainment di C Seed (guarda la homepage di C Seed) e propone un oggetto di design tutto da scoprire, che unisce tecnologia e arredamento.

C Seed Bugatti N1: complemento d'arredo che diventa TV di lusso

Design ispirato alla Tourbillon

Si tratta di un complemento d’arredo trasformabile in maxi schermo hi-tech, che si chiama C Seed Bugatti N1 e riprende diversi elementi stilistici della Tourbillon (guarda Bugatti Tourbillon), l’ultimo modello del marchio francese. Quando non è in funzione, il dispositivo appare come un elegante mobile dalle forme scultoree, caratterizzato da un raffinato design che richiama la celebre linea a C della casa di Molsheim. L'obiettivo è riflettere la recente filosofia del costruttore, orientata a ridurre la presenza visiva degli schermi negli ambienti quotidiani, a casa come in abitacolo.

C Seed Bugatti N1: display MicroLED 4K da 110 o 137 pollici

Uno schermo che appare in 45 secondi

Premendo un pulsante, il sistema si apre attraverso una sequenza meccanizzata che trasforma il complemento d'arredo in un grande schermo. Il risultato è un display MicroLED 4K da 110 o 137 pollici, progettato per offrire un impatto visivo elevato e trasformare la visione della TV in un'esperienza scenografica. Il modello N1 utilizza un meccanismo centrale a scorrimento e può ruotare fino a 180 gradi, adattandosi a diverse configurazioni dell'ambiente domestico.

C Seed Bugatti N1: alta tecnologia, design futuristico, prezzo alla portata di facoltosi clienti

Tecnologia di alto livello e prezzo ancora segreto

Dietro la trasformazione scenica si nasconde una dotazione tecnica di fascia alta. Il pannello supporta lo standard HDR10+Q e integra il sistema Adaptive Gap Calibration, sviluppato per ridurre al minimo la visibilità delle giunture tra i moduli MicroLED. Completano il pacchetto inserti in fibra di carbonio, finiture ispirate alla Tourbillon e un sistema audio integrato che si estende automaticamente durante l'utilizzo.

Al momento non è stato comunicato alcun prezzo, ma considerando che altri prodotti C Seed partono da circa 200.000 dollari, è plausibile aspettarsi una cifra particolarmente elevata.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/06/2026