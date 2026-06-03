Bugatti porta il lusso in salotto: arriva C Seed N1, la TV che si ispira alla Tourbillon

Bugatti (guarda la homepage di Bugatti) non si accontenta di realizzare hypercar fra le più desiderate al mondo, né di collaborare con maison dell’alta orologeria per mettere al polso di pochi fortunati un segnatempo unico (guarda Bugatti Chiron Tourbillon Jacob & Co). Oggi nasce una nuova collaborazione con gli specialisti austriaci dell’home entertainment di C Seed (guarda la homepage di C Seed) e propone un oggetto di design tutto da scoprire, che unisce tecnologia e arredamento.
C Seed Bugatti N1: complemento d'arredo che diventa TV di lusso
Design ispirato alla Tourbillon
Si tratta di un complemento d’arredo trasformabile in maxi schermo hi-tech, che si chiama C Seed Bugatti N1 e riprende diversi elementi stilistici della Tourbillon (guarda Bugatti Tourbillon), l’ultimo modello del marchio francese. Quando non è in funzione, il dispositivo appare come un elegante mobile dalle forme scultoree, caratterizzato da un raffinato design che richiama la celebre linea a C della casa di Molsheim. L'obiettivo è riflettere la recente filosofia del costruttore, orientata a ridurre la presenza visiva degli schermi negli ambienti quotidiani, a casa come in abitacolo.
C Seed Bugatti N1: display MicroLED 4K da 110 o 137 pollici
Uno schermo che appare in 45 secondi
Premendo un pulsante, il sistema si apre attraverso una sequenza meccanizzata che trasforma il complemento d'arredo in un grande schermo. Il risultato è un display MicroLED 4K da 110 o 137 pollici, progettato per offrire un impatto visivo elevato e trasformare la visione della TV in un'esperienza scenografica. Il modello N1 utilizza un meccanismo centrale a scorrimento e può ruotare fino a 180 gradi, adattandosi a diverse configurazioni dell'ambiente domestico.
C Seed Bugatti N1: alta tecnologia, design futuristico, prezzo alla portata di facoltosi clienti
Tecnologia di alto livello e prezzo ancora segreto
Dietro la trasformazione scenica si nasconde una dotazione tecnica di fascia alta. Il pannello supporta lo standard HDR10+Q e integra il sistema Adaptive Gap Calibration, sviluppato per ridurre al minimo la visibilità delle giunture tra i moduli MicroLED. Completano il pacchetto inserti in fibra di carbonio, finiture ispirate alla Tourbillon e un sistema audio integrato che si estende automaticamente durante l'utilizzo.
Al momento non è stato comunicato alcun prezzo, ma considerando che altri prodotti C Seed partono da circa 200.000 dollari, è plausibile aspettarsi una cifra particolarmente elevata.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.