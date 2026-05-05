Bugatti Type 35 scatenate a Monte Carlo in un video suggestivo

La Bugatti Type 35 compie cent'anni e torna in pista. Scopri i segreti della leggenda da 750 kg che corre ancora come un go-kart

Tu pensa a una leggenda che, a distanza di un secolo esatto dal debutto, non ne vuole proprio sapere di starsene chiusa a prendere polvere in un museo.

La Bugatti Type 35 è esattamente questo: un pezzo di storia dell'automobile che continua a mordere l'asfalto degli stessi circuiti che l'hanno resa immortale.

Non è un hobby, è una vocazione

Dietro al volante non trovi semplici collezionisti, ma una piccola comunità di appassionati per cui correre con questi mezzi è quasi una chiamata religiosa.

Uno di loro è Thierry Stapts, che ancora oggi spinge al limite la sua Type 35 bianca del 1926. Parliamo di un’auto nata a Molsheim cento anni fa e rimasta fedele a se stessa in ogni singolo bullone.

Pura meccanica: i numeri della leggenda

Se ti aspetti numeri da hypercar moderna, sei fuori strada. Qui la magia sta tutta nel rapporto peso-potenza e nella purezza della guida:

Motore: 8 cilindri in linea.

Potenza: 70 CV.

Peso: appena 750 kg.

Cambio: meccanico a 4 marce.

Secondo Thierry, guidarla è un'esperienza strana: si comporta un po' come una motocicletta, un po' come una monoposto e un po' come un go-kart. Un mix micidiale che, nonostante il secolo di vita, riesce ancora a trasmettere sensazioni che molte auto moderne si sognano. Guarda il video, se non ci credi.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2026