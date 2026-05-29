Bugatti firma una nuova opera d’arte: nasce la W16 Mistral del Piccolo Principe

La Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince è una nuova hypercar esclusiva che racconta una storia tra letteratura, design e prestazioni estreme

Bugatti ha appena presentato un'altra Mistral da sogno, frutto del programma Sur Mesure che permette di realizzare modelli davvero speciali e soprattutto unici. La Mistral è un'hypercar da sogno ed è difficile pensare che sia possibile renderla ancora più esclusiva. Eppure, Bugatti ci riesce. L'ultima creazione della casa automobilistica è la W16 Mistral ''Le Retour du Jeune Prince''. Il titolo, in francese, significa ''Il ritorno del Piccolo Principe''. Si tratta di un'opera letteraria del cliente, ispirata al romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, il Piccolo Principe, e concepita come continuazione della storia originale.

Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince, posteriore

Una supercar davvero speciale

La storia di questo progetto è iniziata nel 2023 a Molsheim, dove Jascha Straub, responsabile del programma Sur Mesure ha incontrato il cliente, Alejandro Guillermo Roemmers, un esigente collezionista di Bugatti oltre che un autore. L'obiettivo era quello di realizzare un esemplare speciale della W16 Mistral che riflettesse la visione letteraria dell'opera del Piccolo Principe che prosegue con ''Il ritorno del Piccolo Principe''. Ed è partendo da qui che Bugatti ha saputo realizzare questo speciale esemplare unico della W16 Mistral.

Dopo uno scambio di idee, il team di design Bugatti ha iniziato a dare forma all'universo immaginario del cliente. Per tale motivo è stata sviluppata per la roadster una particolare colorazione che abbina rame e bronzo che reagisce ai cambiamenti della luce, valorizzando le forme della vettura. Per questo esemplare unico è stata modificata anche l'iconica griglia a ferro di cavallo, con le sue linee che adesso seguono le forme del cofano. Questo esemplare molto speciale della roadster si riconosce anche per una serie di dettagli unici come il profilo Bugatti Macaron sulla griglia rifinito in oro.

Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince, interni

Sulle fiancate posteriori e sulla superficie superiore dell'ala posteriore troviamo una vera e propria costellazione di stelle argentate, dipinte attraverso un intricato processo di stratificazione e rifinitura che ha richiesto davvero molto tempo per essere completato. In omaggio al racconto originale di Saint-Exupéry che ispirò il libro dal cliente, una composizione nascosta che viene svelata solo all'attivazione il freno aerodinamico: una reinterpretazione della scena più celebre dell'opera originale, ''Il principe e la volpe''.

Anche l'abitacolo è stato personalizzato per riflettere la storia del Piccolo Principe. L'abitacolo è rifinito in due tonalità di pelle: Terre d'Or, chiara e luminosa; e Driftwood, più scura e avvolgente. Sui pannelli delle portiere in pelle Terre d'Or, inserti in pelle ricamata raffigurano la luna. Tutto intorno troviamo motivi a stella ricamati nella pelle. Il motivo a stella lo ritroviamo anche nei poggiatesta e nella console centrale. Incastonata come un raro gioiello di alta gioielleria, la raffinata rosa d'argento all'interno della leva del cambio è un'opera d'arte, una scansione 3D di un fiore reale, un richiamo al fiore protetto dal piccolo principe.

Motore W16

Personalizzazione parte, la meccanica non cambia e quindi troviamo sempre il possente motore W16 di 8 litri in grado di erogare una potenza di ben 1.600 CV.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026