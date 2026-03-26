Super Hybrid Compact: Jaecoo 5 SHS-H, la terza via è quella giusta

Dopo EV e benzina, ecco il full hybrid: efficiente e naturale da guidare, la più adatta alla vita reale. E con quel prezzo...

Lei la conosciamo già. ''Lei'', ovvero Jaecoo 5, la baby Jaecoo, già in vendita a benzina e in salsa elettrica. Piaciucchia, questa cinesina, a giudicare dalle vendite.

Per la regola del tre, ecco adesso Jaecoo 5 SHS‑H, la full hybrid. E la sensazione è che sia proprio ''lei'', la versione che Jaecoo avrebbe voluto lanciare fin dall’inizio. Perché è quella che mette insieme tutto ciò che serve davvero a chi guida un SUV compatto nel 2026: efficienza, semplicità, autonomia, prestazioni. E un prezzo che fa sudare freddo la concorrenza.

Ci siamo fatti il solito giretto inaugurale. E ormai, scrivere che un SUV Omoda&Jaecoo ci ha ben impressionato, non fa quasi più notizia.

Jaecoo 5 SHS-H, ok l'ibrido è giusto

Design: la stessa Jaecoo, ma più “centrata”

Esteticamente non cambia nulla, e va bene così. La 5 resta quel SUV compatto (4,38 metri) con look da mini‑offroader urbano: calandra verticale, fari full LED, tetto panoramico (ok, solo sul top di gamma) e quell’aria da Range Rover Evoque che ha studiato design a Shanghai.

Dentro, la solita abbondanza di vani, materiali certificati TÜV, display maneggevoli, sedili comodi e un bagagliaio che parte da 480 litri e sembra non finire mai. È un’auto pensata per la vita vera, non per Instagram.

Jaecoo 5 SHS-H, gli interni: uguali a EV e benzina

Perché la SHS‑H è la più intelligente delle tre

La benzina è onesta, ma un filo assetata. La EV è brillante, ma dipende da una presa. La SHS‑H, invece, non chiede nulla: né ricariche, né compromessi. Accendi, parti, consumi poco. Fine.

Repetita iuvant: il cuore è un moderno 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV, abbinato a un motore elettrico di trazione da 204 CV, un moto-generatore da 82 CV e trasmissione dedicata DHT. La stessa architettura che Omoda&Jaecoo, Gruppo Chery, un-marchio-due-linee-di-prodotto, usa anche sulla gemella Omoda 5 SHS-H e sulla sorella maggiore Jaecoo 7 SHS-H, oltre che (dimensioni batterie a parte) sulle plug‑in di famiglia.

A proposito: qui la batteria è piccola piccola (1,83 kWh), ma è proprio questo il punto. Pesa poco, si ricarica in un attimo e lavora sempre nel suo range ideale.

Omoda&Jaecoo Super Hybrid System - Hybrid: infografica

Come va su strada

Il sistema eroga 224 CV e 295 Nm, numeri che sulla carta, per una full hybrid, sono più che lusinghieri (un tempo erano i numeri di Golf GTI).

E infatti la 5 SHS‑H si muove con una disinvoltura che le sorelle non hanno. In città è silenziosa, scivola spesso in elettrico, e quando serve spinta il termico entra in scena con una naturalezza che molti ibridi tradizionali si sognano. Tre cifre chiave:

0‑100 in 7,9 secondi : non male per un SUV “da famiglia”.

Consumo WLTP 5,3 l/100 km : più basso della benzina, più costante della EV in inverno.

Autonomia >900 km: il che significa che puoi andare da Torino a Berlino fermandoti solo per il caffè, non per la colonnina.



Jaecoo 5 SHS-H: oltre 900 km di autonomia (e niente ricarica)

Il comportamento dinamico resta quello già noto: assetto confortevole, sterzo leggero, sospensioni che digeriscono bene le buche. Non è un’auto sportiva, è un’auto facile e questo, nel mondo reale, vale più di 50 CV in più o di un tornante pennellato da campioni.

Tecnica: il Super Hybrid System spiegato bene

Tutto facile per chi guida, tutto assai sofisticato dove non batte il sole. Il sistema SHS‑H lavora su tre logiche:

EV puro a bassa velocità e nei rallentamenti.

Ibrido in serie quando serve efficienza: il termico genera energia, l’elettrico muove le ruote.

Ibrido parallelo quando si chiede potenza: entrambi i motori spingono insieme.



Jaecoo 5 SHS-H avanza spesso e volentieri in modalità 100% elettrica

Il passaggio tra le modalità è praticamente inavvertibile al piede, un po' più avvertibile all'orecchio: quando il termico si sveglia per ricaricare, e spesso accade mentre sei a ruote ferme, non avvisa (ma non è nemmeno un casinista).

Quel che più conta, è che la trasmissione DHT evita l“effetto scooter” tipico di altri ibridi: qui l’accelerazione è progressiva, lineare, è... europea.

Perché è un modello molto concorrenziale

Nel segmento dei SUV compatti ibridi, Jaecoo 5 SHS‑H entra con una strategia chirurgica. Abbiamo individuato almeno 5 voci in cui fa un figurone.

Qualità percepita superiore alla media: materiali, assemblaggi, infotainment ''quasi'' premium.

Consumi reali molto vicini ai dichiarati: cosa non scontata.

Feeling di guida più naturale rispetto a molti rivali orientali.

Dotazioni ricche già dalla versione Pure: ADAS completi, infotainment avanzato, etc.

Prezzo da colpo basso: 28.900 euro per la Pure (o 23.800 euro con rottamazione), 31.900 per la Exclusive.



A parità di equipaggiamento, molti concorrenti costano 3‑5 mila euro in più. E non offrono 224 CV. Controllare per credere.

Jaecoo 5 SHS-H da 23.900 euro con rottamazione: poche rivali

Verdetto

Jaecoo 5 SHS‑H è la versione che mette ordine nella gamma. La benzina resta l’opzione entry‑level, la EV è per chi vuole il silenzio assoluto e la guida elettrica, la SHS‑H è quella che fa tutto, sempre, senza chiedere nulla in cambio.

È l’ibrido come dovrebbe essere: efficiente, intuitivo, autoricaricabile. A prezzi ragionevoli(ssimi), di questi tempi.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2026