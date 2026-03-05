Nuove Jaecoo 5, 7 e 8 SHS: allestimenti e prezzi delle Super Hybrid

Jaecoo continua a crescere sul mercato italiano. Il marchio del Gruppo Chery insieme ad Omoda si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Presto avrà nuove frecce nel suo arco per crescere ultiormente dato che stanno per arrivare tre nuovi SUV Super Hybrid: si tratta dei modelli Jaecoo 8 SHS-P, Jaecoo 5 SHS-H e Jaecoo 7 SHS-H. Alla vigilia della loro commercializzazione, la casa automobilistica ha comunicato i prezzi per l'Italia. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprirli.

Jaecoo 8 SHS-P

Jaecoo 8

Partiamo dalla Jaecoo 8 SHS-P, un SUV ibrido Plug-in lungo poco più di 4,8 metri. Modello dotato di un powertrain che combina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 105 kW (143 CV) e 215 Nm di coppia con tre motori elettrici, due anteriori (75 kW e 90 kW) e uno posteriore da 175 kW, per una potenza complessiva di 428 CV (315 kW) e una coppia totale di 580 Nm.

C'è poi una batteria LFP da 34,46 kWh che permette un'autonomia in modalità solo elettrica di 134 km. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La percorrenza combinata (elettrico + benzina) supera i 1.100 km, con consumi pari a 2,1 litri per 100 km.

In Italia, il SUV sarà proposto nell’allestimento Exclusive AWD a 7 posti (2+3+2). Di serie, tra le altre cose, i cerchi in lega da 20 pollici, gli interni in pregiata pelle Nappa, i sedili anteriori ventilati, riscaldati e con funzione massaggio, il volante riscaldabile, il tetto panoramico e l’head-up display con realtà aumentata. Il doppio display da 12,3 pollici, l’impianto audio premium SONY con 14 altoparlanti e la telecamera a 540 gradi con funzione “trasparenza” elevano ulteriormente l’esperienza a bordo. Jaecoo 8 SHS-P è proposto a 53.900 euro.

Jaecoo 7 SHS-H

Jaecoo 7

La nuova Jaecoo 7 SHS-H è un SUV lungo circa 4,5 metri. Il suo powertrain Full Hybrid è composto da un motore 1.5 TGDi abbinato a un doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 224 CV. L'autonomia complessiva supera i 900 km. Due gli allestimenti proposti in Italia: Pure e Exclusive. La dotazione è paricolarmente ricca e include nella versione top di gamma display da 14,8 pollici. I prezzi?

Jaecoo 7 SHS-H Pure: 33.900 euro

Jaecoo 7 SHS-H Exclusive: 36.900 euro

Ricordiamo che questo SUV è già proposto con una motorizzazine ibrida Plug-in. La Ful Hybrid va quindi a completare la gamma.

Jaecoo 5 SHS-H

Jaecoo 5

Jaecoo 5 SHS-H è sempre un SUV ma con una lunghezza inferiore ai 4,4 metri. La motorizzazione Full Hybrid è la stessa della Jaecoo 7 SHS-H e quindi offre una potenza massima di sistema pari a 224 CV. Autonomia superiore ai 900 km con consumi pari a 5,3 litri per 100 km (WLTP). Due gli allestimenti: Pure ed Exclusive.

Jaecoo 5 SHS-H Pure: 28.900 euro

Jaecoo 5 SHS-H Exclusive: 31.900 euro

La casa automobilistica propone per i suoi modelli una garanzia di 7 anni o 150.000 km, senza limite di percorrenza per i primi tre anni. I componenti del sistema elettrico e ibrido (inclusi motore di trazione, batterie e unità di controllo) sono coperti da 8 anni o 160.000 km.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026