Voge, caratteristiche e prezzo del nuovo scooter SR2 ADV

La gamma di scooter Vogel si fa sempre più articolata, specialmente tra gli scooter adventure (qui i migliori in arrivo nel '26 secondo noi). Infatti, al fianco della star SR450X e del piccolo SR1 ADV, Voge agginge anche lo Sfida SR2 ADV. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche, la data di arrivo sul mercato e il prezzo.

Stessa faccia, salgono le prestazioni

Lo Sfida SR2 ADV, come già accade per altri scooter, ricalca lo stile e la tecnica del fratello minore SR1 ADV. L'ultimo arrivato riprende dunque le linee spigolose e sportiveggianti con contaminazione fuoristradistica del piccolo e ne ricalca su carta carbone la ciclistica. Si tratta di scooter compatti e maneggevoli, pensati per svicolare nel traffico in agilità e scioltezza, con un pizzico di comfort in più rispetto ad uno scooter GT compatto tradizionale.

La struttura si basa su un telaio in tubi d’acciaio a doppia culla sovrapposta, Il comparto sospensioni è composto da una forcella telescopica tradizionale con steli da 31 mm all’anteriore e dalla coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico al posteriore. I cerchi sono da 14 pollici davanti e 13 pollici dietro, in misura 110/80-14 all’anteriore e 130/70-13 al posteriore.

L’impianto frenante prevede dischi da 240 mm davanti e 220 mm dietro, supportati da un ABS a doppio canale.

Il motore è ciò che differenzia i due scooter, infatti sul ''mezzano'' c'è un monocilindrico da 174 cc, dotato di quattro valvole e raffreddamento a liquido, capace di erogare 17 CV di potenza massima e spingere lo scooter fino a 114 km/h. Un dato che si accompagna a un’efficienza sorprendente, con consumi dichiarati di 37 km/l, r

Disponibilità e prezzo

Voge SR2 ADV in azione

Il nuovo scooter di Voge è già disponibile presso la rete dei concessionari, proposto esclusivamente nella colorazione Matt Black. Il prezzo di listino è fissato a 3.190 € f.c., lo stesso al quale viene proposto il fratellino SR1 ADV

Pubblicato da Danilo Chissalè, 20/01/2026