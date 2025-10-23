Ora la passione per Suzuki puoi anche indossarla, presentata la Capsule Collection

L'operazione nostalgia di Suzuki - dopo il lancio sul mercato delle GSX-8T e TT - si completa con il debutto della Capsule Collection Heritage Vibes, una linea d'abbigliamento in serie limitata ispirata nell'aspetto al glorioso passato di Suzuki.

Ispirazione, tra passato e futuro

La collezione d'abbigliamento nasce dal concetto di “siamo ciò che siamo stati”, un legame tra passato e presente che la Casa di Hamamatsu celebra con questa capsule collection. Wild, Free, Unstoppable, Iconic, tutti concetti che si legano a fasi passate e future del brand Suzuki, dal mondo off-road di Jimny e Vitara, ai titoli ottenuti nelle competizioni motociclistiche in pista, fino alla voglia di diventare un'icona senza tempo delle ultime arrivate su base GSX-8S.

Abbigliamento completo, realizzato con cura ''nipponica''

Suzuki Heritage Vibes, una linea d'abbigliamento completa

La ricerca continua della perfezione è un concetto affascinante della cultura giapponese (che da ex karateka non posso che apprezzare a mia volta), questo è sinonimo di ricerca costante di cura del dettaglio e qualità nella realizzazione di ogni cosa. Valori che Suzuki ha provato a trasferire anche nella sua linea di abbigliamento, realizzata in cotone 100% organico, con stampa grafica eseguita artigianalmente mediante stampa serigrafica, al fine di garantire originalità, resa cromatica e durabilità nel tempo. La collezione è composta da:

CREWNECK 59,90 €

T-SHIRT 34,90 €

BOXY HOODIE (felpa con cappuccio) 69,90 €

HOODIE REGULAR FIT (felpa con cappuccio) 69,90 €

OVERSHIRT (work jacket) 89,90 €

BASEBALL CAP 29,90 €

BEANIE (cappellino di lana) 19,90 €

SOCKS 13,90 €

TOTE BAG 11,90 €

La Suzuki Capsule Collection 2025 sarà disponibile in edizione limitata da giovedì 6 a domenica 9 novembre presso lo stand Suzuki (Padiglione 6) in occasione di EICMA 2025, presso la Fiera di Milano Rho.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/10/2025