Abbigliamento

Ora la passione per Suzuki puoi anche indossarla, presentata la Capsule Collection

Avatar di Danilo Chissalé, il 23/10/25

3 ore fa - Una linea di capi d'abbigliamento ispirati al passato di Suzuki

Suzuki presenta la sua Capsule Collection, capi d'abbigliamento in serie limitata acquistabili a EICMA 2025

L'operazione nostalgia di Suzuki - dopo il lancio sul mercato delle GSX-8T e TT - si completa con il debutto della Capsule Collection Heritage Vibes, una linea d'abbigliamento in serie limitata ispirata nell'aspetto al glorioso passato di Suzuki.

Ispirazione, tra passato e futuro

La collezione d'abbigliamento nasce dal concetto di “siamo ciò che siamo stati”, un legame tra passato e presente che la Casa di Hamamatsu celebra con questa capsule collection. Wild, Free, Unstoppable, Iconic, tutti concetti che si legano a fasi passate e future del brand Suzuki, dal mondo off-road di Jimny e Vitara, ai titoli ottenuti nelle competizioni motociclistiche in pista, fino alla voglia di diventare un'icona senza tempo delle ultime arrivate su base GSX-8S. 

Abbigliamento completo, realizzato con cura ''nipponica''

Suzuki Heritage Vibes, una linea d'abbigliamento completa

La ricerca continua della perfezione è un concetto affascinante della cultura giapponese (che da ex karateka non posso che apprezzare a mia volta), questo è sinonimo di ricerca costante di cura del dettaglio e qualità nella realizzazione di ogni cosa. Valori che Suzuki ha provato a trasferire anche nella sua linea di abbigliamento, realizzata in cotone 100% organico, con stampa grafica eseguita artigianalmente mediante stampa serigrafica, al fine di garantire originalità, resa cromatica e durabilità nel tempo. La collezione è composta da:

  • CREWNECK 59,90 €
  • T-SHIRT 34,90 €
  • BOXY HOODIE (felpa con cappuccio) 69,90 €
  • HOODIE REGULAR FIT (felpa con cappuccio) 69,90 €
  • OVERSHIRT (work jacket) 89,90 €
  • BASEBALL CAP 29,90 €
  • BEANIE (cappellino di lana) 19,90 €
  • SOCKS 13,90 €
  • TOTE BAG 11,90 €

La Suzuki Capsule Collection 2025 sarà disponibile in edizione limitata da giovedì 6 a domenica 9 novembre presso lo stand Suzuki (Padiglione 6) in occasione di EICMA 2025, presso la Fiera di Milano Rho.

VEDI ANCHE
Suzuki GSX-8S e GSX-8R EVO: novità, data arrivo, prezzi
Suzuki presenta GSX-8S e GSX-8R EVO: ecco come cambiano
Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026: colori, versioni e prezzi
Suzuki GSX-8T e GSX-8TT 2026 arrivano in concessionaria: colori, versioni e prezzi
Suzuki vince il Bol d'Or 2025 e mostra dal vivo la GSX-R1000R 2026
Suzuki vince il Bol d'Or 2025 e mostra dal vivo la GSX-R1000R 2026
Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/10/2025
Tags
suzuki
Gallery
Vedi anche