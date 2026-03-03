Premio Moto Europa 2026: le finaliste della prima edizione

Debutta a Roma il Premio Moto Europa 2026, il nuovo riconoscimento organizzato da UIGA — Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive — che verrà assegnato il 7 marzo durante Motodays 2026 (Fiera Roma, 6-8 marzo). Alla sua prima edizione, il premio si propone di individuare ogni anno la moto più significativa lanciata sul mercato europeo nei dodici mesi precedenti.

Come funziona il premio

Royal Enfield Bear 650

La giuria, composta da giornalisti UIGA e operatori del settore, ha selezionato le cinque finaliste partendo da un parco di oltre quaranta modelli commercializzati nel 2025. I criteri di valutazione? Contenuto tecnico, innovazione, qualità costruttiva e piacere di guida. Nella fase finale, al voto della giuria tecnica si aggiunge quello del pubblico: gli appassionati possono esprimere la propria preferenza online oppure direttamente in fiera, ricalcando il modello già consolidato del premio Auto Europa.

Le cinque finaliste sono (quasi tutte) diverse tra loro

La BMW R 1300 GS in azione

Le finaliste selezionate dalla giuria tecnica sono state 5, anche piuttosto diverse tra loro, considerando che le moto più vendute in Italia sono le Adventure. Continua l'eterna sfida tra GS e Multistrada che - dopo la nostra comparativa - si troveranno ancora faccia a faccia. Alla fase finale accendono anche la naked A2 Aprilia Tuono 457 e la Yamaha R9, due concetti diversi del piacere di guida per giovani e giovanissimi. Punta sul fascino retrò e sulla semplicità meccanica, invece, la Royal Enfiel Bear 650, moto che ho avuto modo di provare qualche tempo fa nell'assolata California.

Come votare la tua preferita

Il voto del pubblico pesa sul risultato finale, esattamente come avviene per il premio Auto Europa. Puoi far sentire la tua voce in due modi:

Online: tramite il sito ufficiale → www.premiomotoeuropa.it

tramite il sito ufficiale → www.premiomotoeuropa.it In fiera: direttamente a Motodays, Fiera Roma, dal 6 all'8 marzo 2026

L'annuncio della vincitrice è fissato per il 7 marzo. Quale delle cinque meriterebbe il titolo secondo te?

VEDI ANCHE