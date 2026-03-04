Honda SH125i e SH150i, svelata la colorazione HRC: solo per chi vuole distinguersi

Honda ai Motodays 2026 non si è limitata a presentare la nuova CRF300L Red Edition. La casa giapponese ha infatti approfittato di questo appuntamento per svelare un'altra importante novità e cioè una serie speciale in edizione limitata dedicata agli scooter SH125i e SH150i 2026 che si caratterizza per la particolare colorazione HRC che vuole essere un omaggio non solo alla tradizione sportiva Honda ma pure all'eccellenza italiana dato che questi scooter sono prodotti in Italia e precisamente in Abruzzo, nello stabilimento di Atessa.

Il successo della gamma di questi scooter è ben nota, con 29.000 unità immatricolate nel 2025 in Italia. La nuova versione HRC si riconosce per una speciale livrea ''Tricolour'' HRC, la stessa utilizzata per modelli come la CBR1000RR-R Fireblade. Complessivamente, gli scooter SH125i e SH150i HRC saranno realizzati in 500 esemplari numerati.

Honda ci tiene a sottolineare che nonostante la produzione sia in serie limitata, i ricambi non saranno un problema. Infatti, le carene saranno coperte fino a 6 anni di garanzia con disponibilità di ricambi. Insomma, nessun problema in caso di necessità. Nessuna novità sul fronte della meccanica. Dunque, 13 CV per la 125 cc e 16,9 CV per la 150 cc.

Per il momento Honda non ha comunicato i prezzi di questa limited edition. Ricordiamo che i modelli 2026 ''standard'' partono da 4.090 euro.

