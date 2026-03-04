Honda svela la CRF300L Red Edition ai Motodays 2026: caratteristiche e prezzi

Honda approfitta dei Motodays 2026 per svelare alcune importanti novità. La casa giapponese porta infatti la nuova Honda CRF300L Red Edition che affianca la più specialistica Red Edition EVO. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire da vicino queste novità.

Honda CRF300L Red Edition

Conosciamo moto bene la Honda CRF300L, una delle dual-purpose più apprezzate del mercato. Moto nata per essere accessibile, affidabile e capace di poter essere utilizzata sia quotidianamente sulle strade normali e sia in fuoristrada. Adesso, grazie alla collaborazione con RedMoto, azienda che si occupa di prodotti off-road specialistici, nasce questa versione speciale per chi cerca prestazioni superiori e punta ad utilizzarla prevalentemente in fuoristrada.

Partiamo dagli interventi sulla ciclistica. La forcella della CRF300L Red Edition adotta adesso cartucce con sistema idraulico evoluto, tubi trattati al DLC nero, pistoni da 20 mm con passaggi olio maggiorati e regolazioni complete di compressione, estensione e precarico. Dietro, invece, troviamo un nuovo ammortizzatore Öhlins 46 HRC, regolabile in compressione ed estensione.

La Red Edition si riconosce pure per la presenza di una piastra paramotore AXP, che si estende fino al leveraggio del forcellone. Per la protezione della catena c'è adesso nuovo paracatena rinforzato. Di serie, la moto adotta pneumatici Pirelli MT21 RallyCross (90/90-21 e 120/80-18), ideali per un utilizzo misto. Ulteriori modifiche riguardano il nuovo codino portatarga che si integra con il design del nuovo silenziatore. Inoltre, troviamo un grafica racing e le protezioni telaio Vibram.

Interessante l'aspetto dell'omologazione della Red Edition. Infatti, adesso sono incluse tutte le principali misure di pneumatici dual e off-road montabili sulla moto: 90/90-21 all’anteriore e fino alla 140/80-18 al posteriore. In sostanza, Honda vuole dare maggiore libertà per la scelta degli pneumatici.

E per chi punta ad un utilizzo prevalentemente racing, sono stati messi a disposizione alcuni componenti dedicati che però non sono omologati per un utilizzo stradale. Tra questi si segnalano l'impianto di scarico completo SC-Project con collettore in acciaio e risuonatore, silenziatore in titanio e fondello in carbonio, oltre ad una centralina UpMap con gestione tramite app e Bluetooth, che consente di caricare mappe dedicate.

Questi interventi permettono di dare al motore monocilindrico di 286 cc più potenza e coppia, il tutto con un'erogazione più corposa e brillante ai medi regimi. La Red Edition va ad affiancare la Red Edition EVO ancora più specialistica che però non è presente ai Motordays 2026. Il prezzo? 7.990 euro con disponibilità da maggio.

Honda CRF300L Red Edition EVO

Questa versione è dedicata ai motociclisti più esigenti. La base è quella della Red Edition arricchita con componenti racing aggiuntivi. Una moto, dunque, pensata per il pilota più esperto. Cosa troviamo in più? Pedane in ergal ricavate dal pieno, più ampie e stabili nella guida in piedi; tubi radiatore siliconici blu, ispirati alle competizioni; tappi e minuteria in alluminio anodizzato rosso; corona bimetallo (alluminio/acciaio); cruna catena AXP rinforzata e manubrio in alluminio con paracolpi dedicato e manopole racing.

Honda CRF300L red editon evo

Il prezzo? 8.590 euro con disponibilità sempre da maggio.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/03/2026