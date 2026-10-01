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"Ciapa la moneta", l'evento benefico a cui non mancare questo weekend

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1 ora fa - Una giornata di attività per grandi e bambini in favore di enti benefici

Una giornata in compagnia, con attività, cibo, musica e motolavaggio in sostegno a No Barriers ODV, Riders4Riders e 2NOVE9.
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Spesso diciamo di far parte di una grande comunità, la famiglia del motociclismo. E come nelle migliori famiglie, nel momento del bisogno, bisognerebbe star vicino ai propri cari. Per la grande famiglia motociclistica di Milano e dintorni l'evento da non perdere per questo weekend è il ''Ciapa la Moneta'' giornata organizzata da Ciapa La Moto, in Via Gardone 22 a Milano.

A sostegno di organizzazioni che fanno del bene

La giornata - dalle ore 10 alle 22 - sarà organizzata come una grande festa per adulti e bambini, ricca di attività e laboratori: laboratori creativi, burattini, mototerapia, Street Art, truccabimbi, musica dal vivo, pesca di beneficenza, street food, motolavaggio e la partecipazione di diverse realtà del territorio, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Stradale e Protezione Civile. 

Tutti i fondi e le donazioni raccolte serviranno a supportare organizzazioni benefiche che operano sul territorio, come No Barriers ODV, Riders4Riders e 2NOVE9

No Barriers ODV utilizza la passione per le moto come strumento terapeutico e di inclusione sociale, portando la mototerapia nei reparti pediatrici e organizzando viaggi pensati per far vivere a ragazzi con disabilità il senso di libertà delle due ruote.

Sul fronte del supporto sportivo e scientifico opera Riders4Riders, associazione nata da piloti e appassionati che raccoglie fondi per assistere i motociclisti rimasti gravemente infortunati e per finanziare la ricerca medica sulle mielolesioni.ù

Infine, 2NOVE9 si concentra sulla sicurezza e sulla tutela post-incidente, offrendo assistenza medica, legale e psicologica gratuita alle vittime della strada e ai loro familiari, promuovendo al contempo la prevenzione stradale.

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Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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