"Ciapa la moneta", l'evento benefico a cui non mancare questo weekend

Una giornata in compagnia, con attività, cibo, musica e motolavaggio in sostegno a No Barriers ODV, Riders4Riders e 2NOVE9.

Spesso diciamo di far parte di una grande comunità, la famiglia del motociclismo. E come nelle migliori famiglie, nel momento del bisogno, bisognerebbe star vicino ai propri cari. Per la grande famiglia motociclistica di Milano e dintorni l'evento da non perdere per questo weekend è il ''Ciapa la Moneta'' giornata organizzata da Ciapa La Moto, in Via Gardone 22 a Milano.

A sostegno di organizzazioni che fanno del bene

La giornata - dalle ore 10 alle 22 - sarà organizzata come una grande festa per adulti e bambini, ricca di attività e laboratori: laboratori creativi, burattini, mototerapia, Street Art, truccabimbi, musica dal vivo, pesca di beneficenza, street food, motolavaggio e la partecipazione di diverse realtà del territorio, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia Stradale e Protezione Civile.

Tutti i fondi e le donazioni raccolte serviranno a supportare organizzazioni benefiche che operano sul territorio, come No Barriers ODV, Riders4Riders e 2NOVE9.

No Barriers ODV utilizza la passione per le moto come strumento terapeutico e di inclusione sociale, portando la mototerapia nei reparti pediatrici e organizzando viaggi pensati per far vivere a ragazzi con disabilità il senso di libertà delle due ruote.

Sul fronte del supporto sportivo e scientifico opera Riders4Riders, associazione nata da piloti e appassionati che raccoglie fondi per assistere i motociclisti rimasti gravemente infortunati e per finanziare la ricerca medica sulle mielolesioni.ù

Infine, 2NOVE9 si concentra sulla sicurezza e sulla tutela post-incidente, offrendo assistenza medica, legale e psicologica gratuita alle vittime della strada e ai loro familiari, promuovendo al contempo la prevenzione stradale.

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