Moto e beneficenza

La ODV No Barriers presenterà da Ciapa la Moto il docufilm "No Barriers", con protagonista la moto e i ragazzi affetti da deficit

La moto come strumento per far vivere emozioni, ma anche terapeutico. I volontari dalla ODV No Barriers hanno fatto di questa convinzione un motivo di impegno, realizzando viaggi in moto con ragazzi e adulti affetti da deficit, per condividere una passione e abbattere alcune barriere. Tutto questo e molto altro nel docufilm che sarà proiettato da Ciapa La Moto.

Tante emozioni si trasformano in ricordi per quei ragazzi che, di fronte a tante barriere, hanno fatto di tutto per abbatterle. È il caso dei ragazzi di No Barriers, Organizzazione di Volontariato che ha deciso di aiutare i protagonisti dell'omonimo docufilm – ragazzi che soffrono di deficit mentali – a superare le difficoltà di un viaggio in moto.

Il docufilm di questi 3 giorni, realizzato da ARSL Video con il supporto per il lato fotografico di Roberto Mecca, sarà proiettato domani, venerdì 22, alle ore 20.00 presso la sede di Ciapa la Moto – via Gardone 22, Milano – dove oltre ai volontari No Barriers saranno presenti anche i ragazzi che hanno partecipato all'avventura, veri protagonisti. Per tutte le informazioni del caso potete visitare il sito di Ciapa la Moto, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2021