PULIZIE AUTUNNALI Dopo la bella iniziativa dello scorso luglio per la Casa dei Bimbi, prosegue la collaborazione tra Motosplash e l’associazione Ciapa la moto, questa volta a favore del progetto Child & Ride promosso da 2NOVE9, Associazione Vittime Incidenti Stradali. Nella giornata di sabato prossimo, 17 ottobre, nella storica sede di via Gardone 22, Motosplash devolverà infatti l’intero incasso della vendita dei prodotti Petronas Endurance all’associazione per il suo progetto legato ai bambini.

CHILD & RIDE Ogni anno, in Italia più di duemila bambini rimangono feriti gravemente in incidenti stradali, e oltre diecimila passano almeno una notte di degenza nei reparti di ortopedia o pediatria a seguito di un incidente. Grazie all’aiuto di alcune aziende particolarmente sensibili al tema, 2NOVE9 ha realizzato supporti removibili low cost che consentono ai bimbi di utilizzare biciclette e piccoli motocicli nelle corsie dei reparti, superando i vincoli nei movimenti dati da dispositivi di monitoraggio o flebo. A questi si affiancano anche appositi manubri per i genitori, che consentono loro di sostenere facilmente il mezzo quando i bambini sono in difficoltà.

ANCHE A CASA Il progetto Child & Ride rispetta e promuove la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale: è uno strumento propedeutico e di svago, in grado di aiutare i più piccoli a superare alcuni traumi della degenza. I supporti sono adattabili a tutti i tipi di biciclette e minimoto. Possono essere quindi adattati anche alle biciclette di proprietà dei bambini, riducendo ancor di più lo stress da degenza.

COS’È 2NOVE9 È un’associazione di promozione sociale nata per fornire assistenza gratuita alle vittime di incidenti stradali e loro familiari. Fondata da motociclisti, supporta professionalmente tutti gli utenti della strada, proteggendoli e aiutandoli nel percorso di reinserimento nel tessuto sociale. 2NOVE9 progetta attività di prevenzione e didattica emozionale in collaborazione con forze dell’ordine ed enti di primo soccorso, si occupa della messa in sicurezza dei tratti stradali pericolosi attraverso segnalazioni agli enti di gestione delle infrastrutture ed esposti alla magistratura.

DOVE E QUANDO L’appuntamento è quindi per il prossimo sabato 19 ottobre, dalle 10 alle 18, in via Gardone 22 a Milano: il personale di Motosplash provvederà a lavare la moto con la sua consueta professionalità, utilizzando prodotti specifici Petronas Endurance e facendosi aiutare dai volontari di Ciapa la moto e dell’Associazione 2NOVE9, in grado di consigliare il prodotto Petronas Endurance più adatto. L’incasso della vendita dei prodotti Petronas Endurance verrà interamente devoluto al progetto Child & Ride.