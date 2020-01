IL GALLO DEL MONDIALE A quarant’anni dai successi nel Mondiale 500 e a pochi mesi dalla pubblicazione della sua autobiografia 'La mia vita tra motori e campioni', Roberto Gallina sarà ospite di una serata celebrativa da Ciapa la Moto. L'evento Il Gallo del Mondiale andrà in scena il prossimo giovedì 30 gennaio per rievocare un’epoca d’oro delle corse in moto, riunendo i suoi protagonisti.

L'EVENTO Pilota italiano, team manager, riparatore e preparatore di moto fin dagli anni Sessanta, Roberto Gallina salirà sul palco di Ciapa la Moto insieme ai suoi golden boys: Marco Lucchinelli, Franco Uncini e Virginio Ferrari. L'appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio a partire dalle 20 da Motosplash, Via Gardone 22 a Milano. Grande protagonista della serata anche la Suzuki RG Gamma 500 con cui Marco Lucchinelli nel 1981 vinse Campionato del mondo, 200 Miglia di Imola e Campionato italiano.

LA STORIA Era il 1978 quando a Ceparana, Provincia di La Spezia, il Team Gallina preparava le Suzuki per il Mondiale classe 500. I risultati non tardarono ad arrivare: già nel 1979, con Virginio Ferrari, arrivò il titolo di vice Campione del mondo e l'anno successivo Marco Lucchinelli, Franco Uncini e Graziano Rossi si piazzarono rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto. Da lì in poi, due risultati da incorniciare. Il Team Gallina, infatti, vinse anche due titoli mondiali della 500, nel 1981 con Lucchinelli e nel 1982 con Franco Uncini.