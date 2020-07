APPUNTAMENTO A SABATO Se abitate a Milano, e girate con una moto, segnatevi la data sul calendario: sabato prossimo, 18 luglio, dalle 10 alle 19, ci sarà il primo motolavaggio per beneficenza, per sostenere le attività della Casa dei Bimbi del progetto ZeroSei, Fondazione L'Albero della Vita.

DOVE E QUANDO Motosplash, nella sua storica sede di via Gardone 22 a Milano, con l’aiuto e il supporto dell'associazione Ciapa la moto, donerà l’intero incasso della giornata di sabato 18 luglio alla Casa dei bimbi del progetto ZeroSei. L’iniziativa si svolge dalle 10 alle 19: il personale di Motosplash provvederà a lavare le moto con cura e professionalità, usando prodotti specifici Petronas Endurance. Dopo il lavaggio sarà possibile fare uno shooting fotografico con la propria moto con Demis Crudeli Photographer.

UN SORRISO La Casa dei bimbi è una comunità per minori di età compresa tra zero e sei anni che arrivano da situazioni problematiche, e dove trovano protezione e riparo, insieme a tutto ciò che serve per crescere, in attesa di un futuro migliore. Tra i piccoli e grandi progetti, anche quello di portare i bimbi (su loro espresso desiderio, a cui non si può quindi dire di no) a Leolandia. L’Albero della Vita è una onlus che ha sede a Milano, ma opera anche in altre grandi città italiane e all’estero, facendo fronte a problematiche di povertà e tutela minori. A Milano attualmente ha tre comunità di tutela minori e numerosi progetti di sostegno a famiglie in difficoltà economica. Da anni si occupa di istruire e indirizzare le persone e le famiglie che vogliono intraprendere percorsi di accoglienza e affido minori.

BIMBI IN SELLA Alla giornata parteciperanno i bimbi stessi. Ci sarà inoltre un'ambulanza del reparto Emergenza Milano Soccorso, mentre l'associazione No Barrier farà divertire i piccoli portandoli in sella alle loro moto.

E SE NON HO LA MOTO? Poco male! Si può comunque passare a fare un giro, e assaggiare uno dei gustosi panini del salumificio Bassanelli.