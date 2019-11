SERATA RALLY RIDE NIGHT Domani, giovedì 28 novembre, Ciapa la Moto ospiterà una serata dedicata ai piloti della Dakar e dell’Africa Eco Race. La Rally Ride Night, in programma dalle 20 nei locali di Motosplash in Via Gardone 22 a Milano, darà occasione ai piloti di raccontare aspettative e sensazioni a poche settimane dal via.

DAKAR E AFRICA ECO RACE Manca poco alla partenza delle principali competizioni marathon in Africa e Arabia Saudita e, con MotoGP, SBK e MXGP fuori dai giochi, l'attenzione degli appassionati è tutta per Dakar e Africa Eco Race. All'appuntamento off-road più atteso, la Dakar, da qualche anno si affianca anche l’Africa Eco Race, che ripercorre le strade della mitica Parigi-Dakar. Parteciperanno alla serata i piloti italiani Allessandro Botturi, Jacopo Cerutti, Marurizo Gerini, Fabio Fasola, Alberto Bertoldi, Cesare Zacchetti , Giulio Verzelletti, Stefano Pelloni, Renato Rickler Dioclezzano Toia, Giovanni Sala, Martino Bianchi, Beppe Macchion, Paolo Ceci e Tony Merendino.

Parcheggio moto interno gratuito.