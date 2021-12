Da Ciapa La Moto i protagonisti di Rust2Dakar, il rally a scopo benefico

Da Ciapa La Moto una serata dedicata ai protagonisti del charity rally Rust2Dakar che partirà il prossimo 27 dicembre dal Marocco. La formula prevede che gli equipaggi, una volta terminata la corsa, lascino in Africa... il proprio mezzo. Scopriamo in dettaglio di cosa si tratta.

COS'È Rust2Dakar è un charity rally – un rally di beneficenza – pertanto i piloti al termine della corsa abbandoneranno in Africa, auto, moto, furgoni o qualunque altro genere di veicolo abbiano guidato. A occuparsene, a quel punto, ci penseranno le 2 ONG che organizzano il Rally. Per scoprire tutto sul Rust2Dakar e conoscere le squadre che prenderanno parte alla gara l'appuntamento è per stasera, 16 dicembre, dalle 20,00, quando i partecipanti saranno ospiti da Ciapa La Moto, in Via Gardone 22 a Milano. Per partecipare è obbligatorio il Super Greenpass.

Pubblicato da Michele Perrino, 16/12/2021