Ciapa la Moto apre gli eventi in presenza del 2021 con una serata dedicata a Troy Bayliss e al film che lo vede come protagonista: A Man, a Rider, a Legend. Per l'occasione ci sarà Giovanni di Pillo, voce che ha raccontato con le sue telecronache le gesta del campione in Superbike. Nel corso della serata presso la sede di Motosplash sarà proiettato il film dell'ex pilota australiano.

QUANDO E DOVE L'appuntamento è per giovedì 8 luglio, alle 20, naturalmente presso la sede di Motosplash, in via Gardone 22 a Milano. Per informazioni o per il tesseramento 2021 è possibile visitare il sito di Ciapa la Moto, cliccando qui.