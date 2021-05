SCONTRO TRA BICI Brutta disavventura per Troy Bayliss, tre volte campione del mondo della classe Superbike. Il 52enne australiano è stato vittima lo scorso venerdì 14 maggio di un incidente ciclistico che gli ha provocato la frattura della vertebra C4 con interessamento midollare e un trauma cranico. Troy, infatti, non ricorda nulla della dinamica dell'incidente, ma sembra essersi scontrato con un'altra bicicletta che è sbucata da alcune auto parcheggiate - stando a quanto si legge nel comunicato Ducati - finendo a terra e sbattendo violentemente la testa. Subito trasportato in ospedale gli sono state riscontrate le gravi lesioni di cui sopra. Dopo alcuni giorni in ospedale, il campione è potuto tornare nella sua casa sulla Gold Coast per iniziare la convalescenza, che durerà alcuni mesi.

WEEKEND INTENSO Le parole del campione Superbike sono state diramate tramite il comunicato ufficiale del suo ex team: ''Sto abbastanza bene e sono già a casa, ma a causa dell’incidente non potrò tornare in moto fino a quando non avrò riacquistato piena mobilità di braccia e mani. Ho voluto far sapere cosa mi è successo per dire che sto bene e che tornerò in pista quanto prima. È stato un fine settimana molto intenso sia per me che per la mia famiglia, ma fortunatamente mi riprenderò. I medici sono molto ottimisti, ma non c’è un’indicazione precisa su quanto tempo ci vorrà prima che io possa tornare di nuovo in moto. Forse sarà una questione di qualche mese, o forse ci vorrà di più. Tutto dipenderà da come proseguirà la guarigione una volta che la vertebra si sarà saldata''.