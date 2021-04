BENVENUTA MOST Novità importanti dal calendario della Superbike che torna ad avere 13 tappe. Non è stato inserito l'appuntamento australiano di Phillip Island, che tornerà con ogni probabilità nel 2022 e che era in standby da mesi, mentre il suo posto è stato preso, con una collocazione però estiva, dalla Repubblica Ceca. Non sarà però Brno ad ospitare il campionato del mondo delle derivate di serie, bensì l'inedito Autodromo di Most, cittadina ceca vicina al confine settentrionale con la Germania. L'accordo con l'Autodrom Most è di cinque anni, e quello della Rep. Ceca diventerà dunque un appuntamento fisso fino al 2025. La presentazione del nuovo round si è tenuta questa mattina a Praga, dovremmo attendere il weekend del 6-8 agosto per vedere sfrecciare Ducati, Kawasaki, Yamaha, BMW e Honda, ma anche le moto di Supersport e supersport 300, tra le 21 curve e i 4,212 km della pista boema.

CIAO E ARRIVEDERCI A commentare le ultime novità in calendario è stato Gregorio Lavilla, l'ex pilota spagnolo oggi direttore esecutivo del WorldSBK: ''Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Autodrom Most nel nostro calendario per le prossime cinque stagioni. L’annuncio di oggi con il WorldSBK che è pronto a tornare in Repubblica Ceca per la prima volta dal 2018 rispecchia la continua popolarità del Campionato tra gli appassionati di questo Paese. Considerando i team e i piloti cechi presenti nel paddock, si tratta di una grande opportunità per la Repubblica Ceca in termini di esposizione a livello internazionale e sono molto fiducioso che l’Autodrom Most ospiterà appuntamenti fantastici in futuro. Per ciò che concerne l’Australia, tutte le parti coinvolte hanno deciso che - analizzando gli ultimi cambiamenti in tutti gli eventi delle maggiori competizioni motoristiche e anche considerando l’incertezza attuale legata alla pandemia - la miglior soluzione fosse quella di spostare il Round nella nostra collocazione ordinaria di inizio stagione per il 2022. Non vediamo l’ora di tornare lì nel 2022, il Round di Australia è un evento chiave del Campionato''.