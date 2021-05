ROUND ARAGONA IN TV Dopo oltre sette mesi di attesa e tantissime sessioni di test, la Superbike è finalmente pronta a ripartire! Il campionato 2021 ha dovuto attendere maggio inoltrato per la sua prima gara, ma prevede ben 14 tappe che si svolgeranno in appena 6 mesi! Intanto però, concentriamoci su quella aragonese che vedrà un favorito ai nastri di partenza, il sei volte iridato Jonathan Rea con la sua rinnovata Kawasaki ZX-10RR, e tanti sfidanti, a partire dai ducatisti Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi, da Alvaro Bautista sulla Honda, da un gruppetto di agguerriti piloti Yamaha con Toprak Razgatlioglu e Garrett Gerloff, fino ai veterani della categoria: Lowes, Sykes, Davies. Per l'italia, oltre al già citato Rinaldi, ci saranno anche Axel Bassani su Ducati, Andrea Locatelli su Yamaha e Samuele Cavalieri su Kawasaki.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel primo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

