CENTO VOLTE REA! Non ce n'è per nessuno. Le promesse fatte quest'inverno e queste primavera dalla Kawasaki, sono state tutte mantenute oggi, in gara-1 del Round Superbike di Aragona, la tappa d'esordio di questo mondiale 2021. Il sei volte iridato Jonathan Rea conquista la sua 100° affermazione in Superbike con una gara tutta di testa, insidiato solo a inizio gara dal compagno di team Alex Lowes. Alle sue spalle bellissima la sfida per la piazza d'onore tra il britannico e Toprak Razgatlioglu, generosissimo ma che nulla può contro la migliore trazione della Kawasaki, dopo un paio di sorpassi senza senso. Gara opaca per Redding, terzo all'inizio, poi scivolato un po' indietro salvo tornare in quarta piazza nel finale, beffando il compagno di marca ed ex compagno di squadra Davies. Buona gara per Bautista che però cade all'ultimo giro, lasciando la sesta piazza in omaggio a Tom Sykes. Settimo Rinaldi, con Haslam, Gerloff (crollato dopo una buona partenza) e il rookie Andrea Locatelli nella top ten.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo dalla quarta piazza Alex Lowes, che beffa Redding e si mette subito in scia a Johnny Rea, che prova la fuga. Nel primo giro Sykes viene infilato da Gerloff, Razgatlioglu e Davies. Vanno via subito le due verdone con Redding che cerca in ogni modo di non perdere il treno buono. Saluta presto la gara Tito Rabat, ritiratosi per un problema tecnico nel corso del terzo giro, mentre dietro alle Kawasaki si forma un terzetto agguerrito con Redding, Razgatlioglu e Davies in lotta per il terzo gradino del podio. ''Razga'' apre il gas e inizia a rosicchiare qualcosa anche sui primi due, mentre Davies passa Redding che si trova in quinta piazza. Nella top ten risale bene Bautista, che dalla decima piazza di inizio gara, a metà supera Gerloff e si prende la sesta posizione. In testa Rea decimo dopo decimo, allunga sul suo compagno di team Lowes, lasciandolo preda degli inseguitori. Razgatlioglu lo raggiunge lo passa a 8 giri dal termine ma senza chance di andare a ripredere il capofila. La lotta per i due gradini del podio rimanenti è dunque tra il turco, Lowes e Davies, con Redding e Bautista che corrono in coppia non molto distanti. Bellissima la battaglia a suon di sorpassi tra Razga e Lowes, che consente a Redding e Bautista di riavvicinarsi. Mentre Rea festeggia il 100° successo, alle sue spalle cade Bautista e se le danno di santa ragione all'ultimo giro Ratzga e Lowes, con quest'ultimo che ha la meglio grazie al migliore spunto velocistico della sua ZX-10RR! Deluso il turco, ancor di più Redding, quarto davanti a Davies. Chiudono nella top ten Sykes, Rinaldi, Haslam, Gerloff e Locatelli.

SUPERPOLE REA! Nelle libere della mattina la sfida era stata al millesimo tra Toprak Razgatlioglu e Scott Redding, Yamaha vs Ducati, con una Kawasaki sorniona e in attesa di piazzare il colpaccio. Colpaccio che è arrivato puntuale poco dopo le 11.20 del mattino, quando Jonathan Rea - nonostante il motore limitato dai regolamenti - ha demolito il record della pista di Aragon, abbassandolo fino a 1.48''458, precedendo il suo rivale numero uno, Scott Redding, di 275 millesimi. I primi cinque piloti della griglia sono tutti britannici, con il terzo posto di Tom Sykes (BMW), il quarto di Alex Lowes (Kawasaki) e il quinto di Chaz Davies, ma sono sette gli anglofoni, se aggiungiamo l'americano Gerloff (Yamaha), sesto, e l'altro britannico Haslam (Honda), settimo. Il primo mediterraneo è il padrone di casa Alvaro Bautista, ottavo con la Honda, davanti a Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Risultati Gara 1 - Round Superbike Aragon

Pos Pilota Moto Tempo 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 33'24.225 2 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR +3.965 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 +4.008 4 Scott Redding Ducati Panigale V4 R +4.242 5 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R +4.615 6 Tom Sykes BMW M 1000 RR +6.784 7 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R +8.345 8 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R +10.187 9 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 +10.326 10 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 +17.693 11 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR +21.154 12 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R +27.523 13 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR +30.963 14 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 +36.769 15 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR +39.334 16 Jonas Folger BMW M 1000 RR +41.544 17 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 +43.179 18 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR +1'21.460 RET Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1 Lap RET Eugene Laverty BMW M 1000 RR 5 Laps RET Samuele Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 9 Laps RET Leandro Marcado Honda CBR1000 RR-R 11 Laps RET Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 16 Laps

COMPLETELY UNBELIEVABLE!!!!!@jonathanrea takes his 100th WorldSBK win!



He becomes the first rider in any FIM Road Racing World Championship class to achieve ALL of his 100 wins in ONE CLASS!@KRT_WorldSBK



NO WORDS👏👏#REAch100 #AragonWorldSBK pic.twitter.com/2wA9K8ALaV — WorldSBK (@WorldSBK) May 22, 2021

Risultati Superpole - Round Superbike Aragon

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'48.458 6 2 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'48.733 +0.275 6 3 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'48.840 +0.382 5 4 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'48.890 +0.432 5 5 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'49.069 +0.611 6 6 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'49.185 +0.727 5 7 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'49.246 +0.788 5 8 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'49.338 +0.880 5 9 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'49.516 +1.058 6 10 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'49.704 +1.246 5 11 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'49.761 +1.303 6 12 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'49.767 +1.309 5 13 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'49.951 +1.493 6 14 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'49.962 +1.504 6 15 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'50.189 +1.731 6 16 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'50.435 +1.977 6 17 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'50.489 +2.031 6 18 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'50.628 +2.170 5 19 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'50.672 +2.214 5 20 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'51.107 +2.649 1 21 Samuele Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1'52.717 +4.259 5 22 Leandro Marcado Honda CBR1000 RR-R 1'53.120 +4.662 6 23 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'53.649 +5.191 5

Risultati FP3 - Round Superbike Aragon