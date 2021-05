SI RIPARTE! Finalmente si torna in pista! Dopo sette mesi di pausa il campionato motociclistico dedicato alle derivate di serie riparte sulla pista del Motorland Aragon, dove nel corso dell'inverno e della primavera si è svolta la maggior parte dei test Superbike. I tempi di oggi sono stati lontani dal record ufficiale della pista, quel 1:48'860 con cui Jonathan Rea scattò in pole lo scorso anno. Oggi il migliore è stato il turco Razgatlioglu, lontano più di un secondo da quel riferimento, che sarà possibile però sfidare già da domani, quando tutti i piloti monteranno le gomme da tempo e saranno impegnati nella Superpole. Al termine della giornata i più soddisfatti sono lo stesso ''Razga'' e Chaz Davies, secondo al mattino dietro al turco e titolare del miglior tempo al pomeriggio. Rea e Redding sono comunque lì, anche se il campione della Kawasaki ha dato l'impressione di avere in tasca qualcosina in più degli altri.

FP1 Nelle prove libere del mattino il più veloce era stato il turco Toprak Razgatlioglu con la Yamaha, autore di un discreto 1'49''952, unico tempo sotto ai 110 secondi di tutta la giornata. Il turco ha sfruttato al meglio le condizioni della pista riuscendo a terminare davanti al ducatista Chaz Davies (da quest'anno il britannico guida per il team privato GoEleven) e all'americano della Yamaha, Garrett Gerloff, staccato di mezzo secondo. Nella top ten praticamente tutti i big (Lowes, Rinaldi, Rea, Sykes, Haslam, Van der Mark, Bautista in quest'ordine con ritardi tra il mezzo secondo e il secondo netto), tranne Scott Redding, che a 1''2 ha sofferto problemi soprattutto in percorrenza di curva.

FP2 La seconda sessione è stata un po' più vivace della prima, anche se i tempi sono peggiorati lievemente. Protagonista è stato Chaz Davies, autore dell'1'50''400 che gli consegna la vetta della cronotabella del pomeriggio, davanti a Jonathan Rea per circa 3 decimi e al suo ex compagno nel team ufficiale Ducati, Scott Redding di quasi 4. Nella top ten del pomeriggio molto bene Bautista, autore del quarto tempo con la sua Honda, seguito da Haslam, Lowes, Rinaldi, Razgatlioglu, Bassani e Gerloff. Tra gli italiani, oltre all'ottimo 21enne del team Motocorsa Racing, nono, passi in avanti anche per il campione SuperSport Andrea Locatelli, 11° con la sua Yamaha. La sessione è stata anche interrotta per una manciata di minuti a seguito della scivolata di Michael Van der Mark, la cui BMW è volata fin sopra alle barriere di protezione, e ha richiesto del tempo per essere rimossa.

Risultati FP1 - Round Superbike Aragon

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'49.952 15 2 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'50.260 +0.308 14 3 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'50.442 +0.490 15 4 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'50.498 +0.546 16 5 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'50.741 +0.789 15 6 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'50.834 +0.882 14 7 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'50.842 +0.890 15 8 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'50.907 +0.955 15 9 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'50.966 +1.014 16 10 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'51.049 +1.097 15 11 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'51.203 +1.251 17 12 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'51.245 +1.293 17 13 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'51.285 +1.333 11 14 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'51.376 +1.424 18 15 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'51.428 +1.476 10 16 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'51.584 +1.632 18 17 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'51.902 +1.950 17 18 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'51.952 +2.000 16 19 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'52.139 +2.187 14 20 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'52.290 +2.338 17 21 Leandro Marcado Honda CBR1000 RR-R 1'55.769 +5.817 6 22 Samuele Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1'56.076 +6.124 10 23 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'57.673 +7.721 8

The King of Aragon heads to his seat of the castle: 1st position!🏰(even he ran wide)@chazdavies7 #AragonWorldSBK pic.twitter.com/EyZsBiCKVd — WorldSBK (@WorldSBK) May 21, 2021

Risultati FP2 - Round Superbike Aragon