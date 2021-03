IL 13 MARZO SOLIDARIETÀ CON CIAPA LA MOTO I nostri amici di Ciapa la Moto sono un'altra volta protagonisti di un progetto di beneficenza per Child & Ride. Tornano infatti i Garage Dreams, le iniziative solidali che realizzano in collaborazione con Motosplash Milano. In questo caso l'intero incasso delle iniziative sarà devoluto all'associazione per le vittime di incidenti stradali 2NOVE9, e in particolare al progetto Child & Ride. Le iniziative saranno due: un'asta di beneficenza su eBay e una giornata di MotoTrainer da Motosplash. Il progetto vedrà unirsi Motosplash, Ciapa la Moto, Vircos e MotoTrainer.



LE INIZIATIVE La prima iniziativa è un motolavaggio solidale all'asta su eBay, che vi invitiamo a seguire attraverso i canali social di Ciapa la Moto. Inoltre sabato 13 marzo a partire dalle ore 9, da Motosplash Milano (via Gardone 22) sarà possibile partecipare a un corso di guida veloce tenuto da Samuele Cavalieri. Verranno organizzati due corsi: uno al mattino e uno al pomeriggio, con un numero massimo di sei partecipanti per corso. Ci sarà spazio sia per la teoria sulla dinamica della moto e l'uso del corpo nella guida veloce, che per la pratica con il simulatore, con assistenza del pilota. Ogni partecipante avrà diritto a uno slot di 10 minuti per un totale di tre turni di guida nel corso. Il costo del corso a persona è di 60 euro, che saranno devoluti all'associazione 2NOVE9 per il progetto Child&Ride. Inoltre per tutto il weekend da Motosplash sarà presente il marchio Vircos, che racconterà come si crea una tuta su misura per i piloti del Motomondiale, e darà l'opportunità di ordinarne una (con le misure prese sul posto) sul momento.

CHE COSA SONO 2NOVE9 E CHILD&RIDE 2NOVE9 è una associazione fondata da motociclisti che offre assistenza gratuita ai piccoli coinvolti in incidenti stradali e ai loro familiari. La sua attività non si svolge solo nelle corsie dell'ospedale ma anche fuori, aiutando le vittime nel percorso di reinserimento, e occupandosi della messa in sicurezza di tratti stradali pericolosi, attraverso segnalazioni agli enti di gestione ed esposti alla magistratura. Attraverso il progetto Child & Ride l'associazione, in collaborazione con aziende del settore, ha realizzato dei supporti removibili low cost che permettono ai bambini di utilizzare biciclette e piccoli motocicli nelle corsie dei reparti.