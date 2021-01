ASPETTANDO TEMPI MIGLIORI In attesa di poter tornare a incontrarsi dal vivo agli eventi nella sede milanese di Motosplash, l'associazione Ciapa la Moto dà il via a due iniziative benefiche online. Si tratta di Adotta una Birra e Matti dalle Gare.

LE INIZIATIVE Con ''Adotta una birra'' - per scoprirne di più cliccate qui - Ciapa la Moto chiede semplicemente ai suoi amici e sostenitori di comprare... una birra. Con una donazione - minimo 5 euro - sarà possibile acquistare in anticipo una birra per il prossimo evento dal vivo. Per chi avesse invece voglia di leggere c'è il libro ''Matti dalle Gare'': un testo di 768 pagine con 80 fotografie che racconta la storia delle corse attraverso tantissime interviste ai volti più noti del mondo delle 2 ruote: da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, fino a Fausto Gresini (al quale auguriamo una pronta guarigione) e al Dottor Costa. Il libro è disponibile su Ebay - cliccando qui - ma affrettatevi: resta una sola copia.

LA STORIA Ciapa la Moto è un'associazione milanese che, da 7 anni, si dedica a iniziative benefiche grazie alla solidarietà degli appassionati, delle aziende e dei campioni dello sport più bello del mondo. Negli anni Ciapa la Moto ha sostenuto le attività di numerose associazioni come Fondazione Marco Simoncelli, SOS Villaggi dei Bambini di Saronno, la ONLUS Bambini nel Deserto, In Moto per Sammy, In moto per le Fiabe di Ernest Pozzali, i Crossabili di Mattia Cattapan, Albero della Vita, Child & Ride. Negli ultimi anni ha organizzato 11 eventi e raccolto 35 mila euro, devoluti alle associazioni con cui ha collaborato.