Da Ciapa La Moto la pesca di beneficenza per aiutare Drive4Aid

Domani, 21 settembre, sarà la Giornata Internazionale della Pace e da Ciapa La Moto il mondo delle 2 ruote incontra quello della solidarietà per una bella serata all’insegna del buonumore e dell’allegria. Una grande pesca di beneficienza con in palio oltre cento capi di abbigliamento donati dal negozio Solo Caschi di via Colletta, a Milano.

LA PESCA BENEFICA L'evento solidale è promosso al fine di finanziare il progetto umanitario Drive4Aid - Mission to Africa. La Multipla rosa del team “le Ciapine” e un’ambulanza del Team Up fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre viaggeranno infatti dall’Italia al Senegal attraversando Marocco, Sahara Occidentale e Mauritania. Le due vetture saranno donate rispettivamente alla cooperativa sociale femminile Le Leonesse e al villaggio di Toubacouta, entrambi in Senegal, quasi al confine con il Gambia. Un progetto gestito e promosso dalla ONG Bambini nel Deserto ONLUS di Modena, nella persona del suo presidente Luca Iotti, che ha già collaborato molte volte in passato con Ciapa La Moto.

DOVE E QUANDO L'appuntamento è per domani, 21 settembre, dalle ore 20, per condividere questa serata di spensieratezza e questa ennesima avventura di solidarietà in favore di Drive4Aid. Non mancherà la possibilità di gustare panini e la birra di Giamba.