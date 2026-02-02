Hot or not? Lamborghini Diablo sbombardata Japan style

Iniziare l’anno con una Lamborghini Diablo non è mai una cattiva idea. Farlo a Tokyo, al Tokyo Auto Salon, una delle kermesse più ricche di spunti in fatto di tuning, è ancora meglio.

Vossen Wheels torna nella capitale giapponese per l’edizione 2026 portandosi dietro un pezzo da novanta: una Diablo del 1995, reinterpretata in chiave Japan style che non chiede il permesso a nessuno.

Ora la domanda è inevitabile, e non serve girarci intorno: hot or not? Guarda il video, prendi posizione e fammi sapere da che parte stai. Perché una Diablo così, nel bene o nel male, indifferenti non lascia.

Esposta nello stand condiviso con Mondera Japan e il distributore ufficiale Vossen Japan, questa Diablo è una di quelle auto che ti costringono a fermarti. Anche se pensavi di aver già visto tutto.

L’assetto resta quello di serie, ma ribassato quanto basta per sudare freddo in ogni parcheggio multipiano. A salvare splitter e nervi ci pensa un Roberta lifter, dettaglio poco scenografico ma fondamentale.

A cambiare davvero il colpo d’occhio sono però i cerchi: Vossen Forged GEN-04 a tre pezzi, con centri Miami White e labbro esterno lucidato. Un contrasto elegante, quasi chirurgico, che dialoga con la carrozzeria. Misure: 225/35 R18 davanti e 335/30 R18 dietro.

Già, la carrozzeria. Il colore originale è stato coperto da un wrap Satin White, scelta rischiosa su un’icona anni ’90 ma sorprendentemente coerente.

Cerchio Vossen Forged GEN-04 a tre pezzi

A completare il look arrivano alcuni componenti SV originali, dosati con criterio: niente eccessi, solo accenti mirati per rendere il tutto più cattivo senza snaturare la Diablo.

E poi c’è il retrotreno. Sotto l’imponente GT Wing trova posto uno scarico Kreissieg rifinito come un gioiello, talmente lucido da sembrare fuori posto… finché non ricordi che siamo in Giappone, dove la cura maniacale per il dettaglio è una religione.

Vossen, dal canto suo, gioca quasi in casa: passione, precisione e performance sono il loro mantra. Base a Miami, Florida, produzione di cerchi forgiati certificati TUV, e una gamma capace di adattarsi praticamente a qualsiasi auto del pianeta.

Cosa ne dici del risultato? Quale è meglio tra la Diablo Vossen Wheels e la Lamborghini Miura elaborata da Liberty Walk e la Countach restomod firmata dal medesimo atelier?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/02/2026