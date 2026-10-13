Autodromo di Monza: rinnovato l'accreditamento ambientale tre stelle FIA

- 06/09/26 - F1 Monza, Gara: Capolavoro di Kimi Antonelli, vince partendo 19°! Incubo Ferrari
- 06/09/26 - GP Italia 2026, Monza: ordine d'arrivo e risultati
- 05/09/26 - F1 Monza, Qualifiche: assurdo Gasly, pole folle con l'Alpine! Beffa Russell, 2ª fila Ferrari
- 05/09/26 - F1 Monza, FP3: Russell il più veloce, scintille tra Hamilton e Verstappen
- 04/09/26 - F1 Monza, FP2: Mercedes risponde a Ferrari, Russell davanti a Leclerc e Antonelli
- 04/09/26 - F1 Monza, FP1: Leclerc precede Hamilton, la Ferrari inizia alla grande il GP di casa
- 03/09/26 - Ferrari verso Monza: in onore di Schumacher e con il motore potenziato
- 03/09/26 - L'evento Lego F1 all'Arco della Pace: 85.000 mattoncini per celebrare Schumacher
- 02/09/26 - F1 GP Italia 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Monza
- 01/09/26 - F1 GP Italia Monza 2026: biglietti, parcheggi, trasporti, Fanzone. Le info per chi va in autodromo
- 07/07/26 - F1 Monza 2026: presentato alla Scala il GP d'Italia, e la domenica è già sold out
L'Autodromo Nazionale Monza consolida la propria attenzione verso i temi dell'impatto ecologico ottenendo la conferma della Three-Star Environmental Accreditation conferita dalla FIA. Il tracciato brianzolo ha superato l'esame della commissione esaminatrice, che ha analizzato la documentazione relativa alle strategie operative e ai piani di sviluppo sostenibile messi in atto dalla gestione del circuito che è storica sede del GP d'Italia di Formula 1.
Monza supera gli audit FIA
Il giudizio positivo della Federazione poggia sul rispetto degli standard internazionali ISO in materia di tutela ambientale e organizzazione responsabile delle manifestazioni sportive. I tecnici della FIA hanno riscontrato la presenza di un sistema strutturato per il controllo delle prestazioni, supportato da verifiche periodiche interne e da una rendicontazione dettagliata che include il tracciamento dei gas a effetto serra. L'analisi monitora sia l'impatto diretto delle strutture sia la catena di approvvigionamento e la logistica legata agli eventi.
Verso il futuro: efficientamento energetico e tutela del parco
Il programma di sostenibilità dell'impianto lombardo prevede ulteriori interventi focalizzati sul risparmio energetico, sulla riduzione dei rifiuti e sulla promozione di soluzioni di mobilità a basso impatto. L'insieme delle azioni mira a coniugare le esigenze del motorsport moderno con la salvaguardia del patrimonio naturale del Parco di Monza, ponendo il circuito come modello virtuoso nell'organizzazione delle grandi competizioni internazionali.
''La conferma delle tre stelle FIA - sostiene il presidente dell'Autodromo Giuseppe Redaelli - rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso da Autodromo Nazionale Monza verso una gestione sempre più strutturata e sostenibile delle proprie attività e dei grandi eventi motoristici ospitati nel Tempio della Velocità''.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.