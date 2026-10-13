Autodromo di Monza: rinnovato l'accreditamento ambientale tre stelle FIA

L'Autodromo Nazionale Monza consolida la propria attenzione verso i temi dell'impatto ecologico ottenendo la conferma della Three-Star Environmental Accreditation conferita dalla FIA. Il tracciato brianzolo ha superato l'esame della commissione esaminatrice, che ha analizzato la documentazione relativa alle strategie operative e ai piani di sviluppo sostenibile messi in atto dalla gestione del circuito che è storica sede del GP d'Italia di Formula 1.

Monza supera gli audit FIA

Il giudizio positivo della Federazione poggia sul rispetto degli standard internazionali ISO in materia di tutela ambientale e organizzazione responsabile delle manifestazioni sportive. I tecnici della FIA hanno riscontrato la presenza di un sistema strutturato per il controllo delle prestazioni, supportato da verifiche periodiche interne e da una rendicontazione dettagliata che include il tracciamento dei gas a effetto serra. L'analisi monitora sia l'impatto diretto delle strutture sia la catena di approvvigionamento e la logistica legata agli eventi.

Verso il futuro: efficientamento energetico e tutela del parco

Il programma di sostenibilità dell'impianto lombardo prevede ulteriori interventi focalizzati sul risparmio energetico, sulla riduzione dei rifiuti e sulla promozione di soluzioni di mobilità a basso impatto. L'insieme delle azioni mira a coniugare le esigenze del motorsport moderno con la salvaguardia del patrimonio naturale del Parco di Monza, ponendo il circuito come modello virtuoso nell'organizzazione delle grandi competizioni internazionali.

''La conferma delle tre stelle FIA - sostiene il presidente dell'Autodromo Giuseppe Redaelli - rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso da Autodromo Nazionale Monza verso una gestione sempre più strutturata e sostenibile delle proprie attività e dei grandi eventi motoristici ospitati nel Tempio della Velocità''.

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