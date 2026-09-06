F1 Monza, Gara: Capolavoro di Kimi Antonelli, vince partendo 19°! Incubo Ferrari

All'Autodromo Nazionale di Monza si scrive una delle pagine più memorabili della storia moderna della Formula 1. A sessant'anni esatti dall'ultimo trionfo di un pilota italiano sul tracciato brianzolo (firmato da Ludovico Scarfiotti nel 1966), Andrea Kimi Antonelli spezza la maledizione e conquista la sua settima vittoria in carriera, senza dubbio la più bella e pirotecnica.

Costretto a prendere il via dalla diciannovesima casella per via della penalità dovuta al cambio di power unit, il diciannovenne della Mercedes ha messo in mostra un passo gara inarrivabile per l'intero gruppo. Rientrato in zona punti dopo pochissimi chilometri, il bolognese ha completato una cavalcata trionfale coronata dall'ennesimo giro record siglato proprio all'ultimo passaggio.

Rewind to the race start 🎥



Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1#ItalianGPpic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Strategia perfetta: lo scacco di Antonelli su Russell

A spianare la strada al capolavoro di Antonelli è stata la gestione tattica del muretto Mercedes. Nel corso della gara, il ritiro di Lance Stroll per un problema al cambio ha provocato l'esposizione della Virtual Safety Car. La squadra ha prontamente richiamato ai box Kimi per montare un treno di gomme Medie fresche.

Con mescola più prestazionale, Antonelli si è lanciato all'inseguimento del compagno di box George Russell, fino a quel momento in testa alla corsa. L'inglese ha cercato di difendere il primato su mescola Hard con oltre 50 giri sulle spalle, ma si è dovuto arrendere allo strapotere del compagno nei km finali, accontentandosi del secondo posto per chiudere la doppietta della Mercedes. A completare il podio si piazza Max Verstappen, autore di una gara battagliera e ricca di sorpassi sulla sua Red Bull.

Disastro Ferrari: scontro interno, Leclerc a muro e bandiera rossa

Se in casa Mercedes si festeggia, nel garage della Scuderia Ferrari il bilancio del Gran Premio di casa è catastrofico. Scattati dalla seconda fila, Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono ostacolati a vicenda al via: l'inglese è stato accompagnato sulla sabbia in curva-2 perdendo subito diverse posizioni. Nel corso del secondo giro, poi, il dramma sportivo: Leclerc, in palese difficoltà con la gestione della batteria, ha ceduto la posizione a Gasly e Verstappen e poi, nel successivo tentativo di difendersi dall'attacco di Oscar Piastri, ha perso il controllo della sua SF-26 alla Parabolica Alboreto, impattando violentemente contro le barriere. Un incidente, fortunatamente senza conseguenze fisiche per il pilota, che ha costretto la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1#ItalianGPpic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Nel prosieguo della gara, Hamilton non è andato oltre la sesta posizione finale al termine di un lungo duello con le McLaren di Lando Norris (4°) e Oscar Piastri (5°). Il poleman Pierre Gasly chiude settimo con l'Alpine, precedendo Arvid Lindblad, Franco Colapinto e Yuki Tsunoda.

Il calendario F1: ultimo GP europeo subito a Madrid

Archiviato il weekend del GP d'Italia 2026, la F1 vola subito in Spagna per il nuovissimo GP sull'inedito tracciato cittadino di Madrid, che chiuderà la lunga fase europea del calendario.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana brianzolo, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Monza e le classifiche generali del campionato.

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