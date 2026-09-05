F1 Monza, FP3: Russell il più veloce, scintille tra Hamilton e Verstappen

La terza sessione di prove libere del GP d'Italia 2026 porta ancora la firma di George Russell. Il pilota inglese della Mercedes si conferma il candidato numero uno alla pole position di Monza, dimostrando come la W17 abbia la velocità che serve per imporsi sul giro secco, sia sfruttando il gioco di scie di squadra sia in totale autonomia.

Russell al top, con o senza scia

Durante il turno, il 28enne inglese ha dapprima beneficiato del traino e dei giochi di scia offerti dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (destinato a scattare dal fondo della griglia per il cambio della power unit). Successivamente, nel finale di sessione, Russell ha ulteriormente ritoccato al ribasso il proprio limite con gomma nuova, facendo la differenza senza alcun aiuto e rifilando oltre due decimi a tutti i rivali.

Scintille tra Hamilton e Verstappen

Se Russell si candida come favorito, alle sue spalle si accende la tensione. Lewis Hamilton ha chiuso con il secondo tempo staccato di 226 millesimi, precedendo di un soffio Max Verstappen (+0.350).

I due storici contendenti del Mondiale 2021 sono stati protagonisti di un insolito quanto aggressivo corpo a corpo proprio a ridosso della bandiera a scacchi: Hamilton stava cercando di mettersi nella scia del compagno Charles Leclerc prima della variante Ascari, ma è stato sorpassato con decisione da Verstappen; il campione inglese ha quindi risposto controsorpassando la Red Bull prima della Parabolica, ma poi, sul rettilineo principale, l'olandese si è di nuovo affiancato a Lewis affondando un'staccata al limite alla Prima Variante.

Un siparietto che testimonia quanto il posizionamento in pista e l'incastro dei treni di scia saranno decisivi nel corso della Q3.

Antonelli 4°, inseguono Norris e Leclerc

Quarto crono per Andrea Kimi Antonelli, conscio di avere tra le mani una W17 estremamente competitiva ma costretto a un lavoro più che altro incentrato sulla gara per via delle sanzioni in griglia. Alle spalle del giovane italiano si posizionano la McLaren di Lando Norris e la seconda Ferrari di Charles Leclerc, stavolta meno incisivo sul giro secco rispetto al venerdì.

A completare le prime dieci posizioni troviamo Liam Lawson (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine) e Pierre Gasly (Alpine).

Il programma del GP a Monza: dalle 16.00 le qualifiche

Il programma del GP d'Italia 2026 di F1 prosegue con le prove ufficiali che definiranno la griglia di partenza numero 13 della stagione: l'appuntamento è per le 16.00 con il solito format a eliminazione tra Q1, Q2 e Q3.

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