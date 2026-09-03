Ferrari verso Monza: in onore di Schumacher e con il motore potenziato

Il weekend del GP d'Italia sarà doppiamente importante per la Ferrari. Non soltanto perché il circuito di Monza è quello di casa, in cui il Cavallino solitamente riceve l'abbraccio più caloroso dai suoi tifosi, ma anche e soprattutto perché è proprio i lunghi rettilinei dell'Autodromo Nazionale diventeranno il banco di prova per il nuovo e attesissimo motore V6 turbo ibrido evoluto.

Perché la Ferrari ha potuto sviluppare il motore

La chance arriva grazie alla normativa ADUO, che permette alle squadre di sviluppare il motore nel corso della stagione, a patto di essere considerate in ritardo rispetto al motorista di riferimento: secondo le valutazioni della FIA, è sorprendentemente la Red Bull-Ford ad avere il miglior motore endotermico, mentre Maranello ha un gap tra il 4 e il 6% e quindi ha diritto a due gettoni di sviluppo in questa stagione e due in vista del 2027.

15 cavalli per Hamilton e Leclerc

Proprio a Monza esordirà dunque il motore evoluto con il secondo gettone garantito dall'ADUO (a Spielberg, nel GP d'Austria, c'era stato il primo aggiornamento), che secondo le indiscrezioni di radio paddock dovrebbe permettere alle Rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton di guadagnare una quindicina di cavalli. Un discreto aiuto in vista della sfida sui lunghi rettilinei del Tempio della Velocità.

L'annuncio del boss Ferrari, Frederic Vasseur

Ad annunciare l'arrivo della nuova power unit è proprio il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, nelle consuete dichiarazioni inviate alla stampa alla vigilia di ogni weekend di gara: ''A Monza introdurremo una power unit aggiornata nell’ambito delle opportunità di sviluppo previste dall’ADUO. Rappresenta un passo nella giusta direzione, e come sappiamo, questa stagione si gioca molto sui guadagni marginali. Monza è un circuito impegnativo e i valori in campo sono estremamente ravvicinati, quindi la nostra priorità sarà eseguire al meglio ogni aspetto del weekend, fin dal venerdì. Trarremo ulteriore motivazione dalla passione del nostro pubblico di casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel fine settimana''.

Nel segno di Michael Schumacher

Quello di quest'anno sarà poi un GP d'Italia speciale anche per via della ricorrenza che spinge la Ferrari a ricordare Michael Schumacher: il tedesco, arrivato a Maranello proprio 30 anni fa, vinse a Barcellona sotto il diluvio il GP di Spagna 1996 e poi riuscì a ripetersi anche a Spa e appunto a Monza. Per questo le due SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc avranno una livrea speciale, tutta rossa, per ricordare i colori della F310 guidata dal Kaiser in quella stagione di F1.

F1 GP Italia 2026, Monza, la Ferrari celebra Michael Schumacher

''Quello di Monza - aggiunge in proposito Fred Vasseur - è sempre un weekend molto speciale per la Ferrari. Correre davanti ai nostri tifosi dà a tutta la squadra un’energia incredibile e quest’anno ci sarà un’ulteriore componente emotiva, perché celebreremo Michael Schumacher e l’eredità che ha lasciato nella nostra azienda. La sua instancabile ricerca del miglioramento, l’attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell’importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi''.

VEDI ANCHE

Tags