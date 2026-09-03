L'evento Lego F1 all'Arco della Pace: 85.000 mattoncini per celebrare Schumacher

Nel segno di Schumacher: Lego celebra i 30 anni di Schumacher in Ferrari tra l'Arco della Pace, la Fan Zone di Monza e il FuoriGP

In occasione del GP d'Italia 2026, Lego consolida la sua presenza sul territorio milanese e brianzolo con una serie di iniziative destinate ad appassionati di motorsport e mattoncini. L'evento clou celebra una ricorrenza storica per la Formula 1 e per la Ferrari: i 30 anni dall'arrivo di Michael Schumacher a Maranello.

Tra installazioni collettive nel salotto di Milano, tappe esperienziali all'interno dell'Autodromo Nazionale e laboratori nel cuore di Monza, il programma copre l'intero weekend di gara da giovedì 3 a domenica 6 settembre.

Arco della Pace: un mosaico da 85.000 pezzi e lo show di luci

Piazza Sempione a Milano si trasforma in un'area di gioco a cielo aperto per la realizzazione di un'imponente opera d'arte collettiva da 3×1.80 metri, progettata dall'ideatore e Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi. I visitatori potranno contribuire alla composizione di un gigantesco mosaico da circa 85.000 mattoncini ispirato al set Lego Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher, tributo alla monoposto del settimo e ultimo titolo iridato del ''Kaiser''.

La costruzione del mosaico sarà scandita ogni sera, dalle 19:00 alle 22:00 (con repliche ogni 30 minuti), da un suggestivo show di luci e video proiezioni dedicato al pilota tedesco e alla F2004. Nella serata di giovedì 3 settembre, dalle 19.30 (ingresso gratuito) c'è poi l'inaugurazione dell'area gioco, con la partecipazione straordinaria di Linus e del giornalista di Sky Sport Carlo Vanzini.

La ''Home of Lego F1'' nella Fan Zone di Monza

All'interno del circuito di Monza, nell'area Fan Zone, il brand danese allestisce la ''Home of Lego F1'', uno spazio interattivo strutturato su più tappe.

L'allestimento dell'area Lego F1 nella Fan Zone in occasione del GP Italia 2026 di F1

Tra le attrazioni principali spiccano l'esposizione dell'alettone anteriore e del volante in scala reale appartenenti alle monoposto in mattoncini usate nella parata piloti del GP di Miami 2025, due caschi giganti all'interno dei quali è possibile entrare e una postazione per personalizzare la propria Minifigure con le livree dei team della griglia 2026.

Monza: le attività del FuoriGP all'Arengario

Nell'ambito delle manifestazioni del FuoriGP nel centro storico di Monza, il Palazzo dell'Arengario in Piazza Roma ospiterà due differenti aree esperienziali (aperte giovedì dalle 18:00 alle 20:00 e da venerdì a domenica dalle 10:00 alle 20:00): uno spazio espositivo con i set dedicati ai caschi di Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton e uno spazio gioco per i più piccoli, con aree libere per permettere ai più giovani di cimentarsi nelle costruzioni.

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