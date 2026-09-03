F1 2026

GP Italia 2026, Monza: risultati prove libere

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1 ora fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Monza

Risultati e classifiche del GP d'Italia 2026, sul circuito di Monza: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP ITALIA 2026, composto da 6 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP ITALIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
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La Formula 1 torna in pista a casa nostra per il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026: a ospitare il paddock della F1 è la pista di Monza per il GP d'Italia che è stavolta la penultima (e non come di solito, l'ultima) tappa della stagione europea. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.

Risultati GP Italia 2026

GP Italia 2026, ordine di arrivo

Domenica 6 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Italia 2026, griglia di partenza

*Andrea Kimi Antonelli e Alex Albon, partenza dal fondo della griglia per sostituzione componenti power unit

GP Italia 2026, risultati qualifiche

Sabato 5 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Italia 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 5 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Italia 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 4 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1George RussellMercedes1:22.55931
2Charles LeclercFerrari+0.12029
3Kimi AntonelliMercedes+0.14132
4Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.38425
5Lewis HamiltonFerrari+0.45727
6Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.46926
7Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+0.79026
8Oliver BearmanHaas-Ferrari+0.81129
9Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.81830
10Yuki TsunodaRacing Bulls-RB Ford+0.89629
11Franco ColapintoAlpine-Mercedes+1.06028
12Liam LawsonRed Bull-RB Ford+1.10137
13Nico HulkenbergAudi+1.17328
14Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.21427
15Gabriel BortoletoAudi+1.21722
16Alexander AlbonWilliams-Mercedes+1.29431
17Carlos SainzWilliams-Mercedes+1.34130
18Esteban OconHaas-Ferrari+1.84830
19Fernando AlonsoAston Martin-Honda+2.46818
20Sergio PerezCadillac-Ferrari+2.52328
21Valtteri BottasCadillac-Ferrari+2.59028
22Lance StrollAston Martin-Honda+2.69427

GP Italia 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 4 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Charles LeclercFerrari1:23.00829
2Lewis HamiltonFerrari+0.17326
3George RussellMercedes+0.30427
4Liam LawsonRed Bull-RB Ford+0.42526
5Kimi AntonelliMercedes+0.63627
6Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.71126
7Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+0.79429
8Gabriel BortoletoAudi+0.99821
9Franco ColapintoAlpine-Mercedes+1.02027
10Paul Aron*Alpine-Mercedes+1.16923
11Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+1.17626
12Yuki TsunodaRacing Bulls-RB Ford+1.56327
13Nico HulkenbergAudi+1.61827
14Oliver BearmanHaas-Ferrari+1.63828
15Luke Browning*Williams-Mercedes+1.73225
16Carlos SainzWilliams-Mercedes+1.81925
17Ayumu Iwasa*Red Bull-RB Ford+1.86524
18Esteban OconHaas-Ferrari+2.84426
19Valtteri BottasCadillac-Ferrari+2.97627
20Lance StrollAston Martin-Honda+3.05823
21Fernando AlonsoAston Martin-Honda+3.06421
22Colton Herta*Cadillac-Ferrari+6.9145

*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1

GP Italia 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Monza dove si disputa il round 13 della stagione 2026 di Formula 1

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