GP Italia 2026, Monza: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP d'Italia 2026, sul circuito di Monza: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista a casa nostra per il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026: a ospitare il paddock della F1 è la pista di Monza per il GP d'Italia che è stavolta la penultima (e non come di solito, l'ultima) tappa della stagione europea. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.

Risultati GP Italia 2026

Domenica 6 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

*Andrea Kimi Antonelli e Alex Albon, partenza dal fondo della griglia per sostituzione componenti power unit

Sabato 5 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 5 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 4 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:22.559 31 2 Charles Leclerc Ferrari +0.120 29 3 Kimi Antonelli Mercedes +0.141 32 4 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.384 25 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.457 27 6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.469 26 7 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.790 26 8 Oliver Bearman Haas-Ferrari +0.811 29 9 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.818 30 10 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +0.896 29 11 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.060 28 12 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.101 37 13 Nico Hulkenberg Audi +1.173 28 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.214 27 15 Gabriel Bortoleto Audi +1.217 22 16 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.294 31 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.341 30 18 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.848 30 19 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.468 18 20 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +2.523 28 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.590 28 22 Lance Stroll Aston Martin-Honda +2.694 27

Venerdì 4 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:23.008 29 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.173 26 3 George Russell Mercedes +0.304 27 4 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +0.425 26 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.636 27 6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.711 26 7 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.794 29 8 Gabriel Bortoleto Audi +0.998 21 9 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.020 27 10 Paul Aron* Alpine-Mercedes +1.169 23 11 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.176 26 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +1.563 27 13 Nico Hulkenberg Audi +1.618 27 14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.638 28 15 Luke Browning* Williams-Mercedes +1.732 25 16 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.819 25 17 Ayumu Iwasa* Red Bull-RB Ford +1.865 24 18 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.844 26 19 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.976 27 20 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.058 23 21 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +3.064 21 22 Colton Herta* Cadillac-Ferrari +6.914 5

*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Monza dove si disputa il round 13 della stagione 2026 di Formula 1

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