GP Italia 2026, Monza: risultati prove libere

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La Formula 1 torna in pista a casa nostra per il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026: a ospitare il paddock della F1 è la pista di Monza per il GP d'Italia che è stavolta la penultima (e non come di solito, l'ultima) tappa della stagione europea. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana.
Risultati GP Italia 2026
GP Italia 2026, ordine di arrivo
Domenica 6 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Italia 2026, griglia di partenza
*Andrea Kimi Antonelli e Alex Albon, partenza dal fondo della griglia per sostituzione componenti power unit
GP Italia 2026, risultati qualifiche
Sabato 5 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Italia 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 5 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Italia 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 4 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:22.559
|31
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.120
|29
|3
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.141
|32
|4
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.384
|25
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.457
|27
|6
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.469
|26
|7
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.790
|26
|8
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+0.811
|29
|9
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.818
|30
|10
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.896
|29
|11
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.060
|28
|12
|Liam Lawson
|Red Bull-RB Ford
|+1.101
|37
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.173
|28
|14
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.214
|27
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.217
|22
|16
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+1.294
|31
|17
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.341
|30
|18
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.848
|30
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+2.468
|18
|20
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+2.523
|28
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.590
|28
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+2.694
|27
GP Italia 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 4 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:23.008
|29
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.173
|26
|3
|George Russell
|Mercedes
|+0.304
|27
|4
|Liam Lawson
|Red Bull-RB Ford
|+0.425
|26
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.636
|27
|6
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.711
|26
|7
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.794
|29
|8
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+0.998
|21
|9
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.020
|27
|10
|Paul Aron*
|Alpine-Mercedes
|+1.169
|23
|11
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+1.176
|26
|12
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.563
|27
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.618
|27
|14
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.638
|28
|15
|Luke Browning*
|Williams-Mercedes
|+1.732
|25
|16
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.819
|25
|17
|Ayumu Iwasa*
|Red Bull-RB Ford
|+1.865
|24
|18
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.844
|26
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.976
|27
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.058
|23
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.064
|21
|22
|Colton Herta*
|Cadillac-Ferrari
|+6.914
|5
*Pilota di riserva presente solo nelle prove libere 1
GP Italia 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Monza dove si disputa il round 13 della stagione 2026 di Formula 1
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