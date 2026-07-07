F1 Monza 2026: presentato alla Scala il GP d'Italia, e la domenica è già sold out

Un palcoscenico d'eccezione per l'appuntamento più atteso del motorsport tricolore. La conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026 ha trovato casa al Teatro alla Scala di Milano, sancendo un legame profondo e suggestivo: ''Sport, arte e cultura si incontrano per vivere insieme le emozioni del Tempio della Velocità nel Tempio della Lirica''. Un binomio istituzionale ed emotivo sottolineato con forza da Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d'Italia, e cioè l'ente organizzatore dell'evento.

Un evento che inizia con i migliori auspici: la giornata di domenica, secondo quanto rivelato dal Presidente, è infatti già sold out con tutti i tagliandi delle tribune già venduti. La gara del prossimo 6 settembre all'Autodromo Nazionale dunque si preannuncia come una festa di sport con il pubblico delle grandi occasioni.

Parata di istituzioni e l'Inno a Francesco Meli

L'incontro, tenutosi nel suggestivo Ridotto dei Palchi 'Arturo Toscanini', ha visto la partecipazione delle massime autorità locali e nazionali: oltre al già citato Geronimo La Russa erano infatti presenti il sindaco di Milano e presidente della Fondazione Teatro alla Scala, Giuseppe Sala, il Sovrintendente del Teatro, Fortunato Ortombina, e l’assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso. In collegamento video, sono invece intervenuti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Presidente e amministratore delegato di Formula One Group, Stefano Domenicali.

Il Gran Premio di quest'anno si distinguerà per una forte impronta artistica. Il poster ufficiale della manifestazione porta la firma del maestro Marco Lodola, che ha dato vita a un'opera intrisa di richiami al Futurismo e all'energia sprigionata dai motori delle monoposto di Formula 1. A rendere ancora più solenne il pre-gara della domenica ci penserà il tenore Francesco Meli, che tornerà a interpretare l'Inno di Mameli sulla griglia di partenza concedendo il bis di quanto già fatto nell'edizione 2024.

Il commento di La Russa

Il presidente dell’ACI Geronimo La Russa ha quindi commentato: “Il poster del Gran Premio d’Italia è una vera e propria opera d’arte, un elemento centrale che storicamente caratterizza questo evento. Guardando questa immagine, il pensiero va certamente ai massimi rappresentanti del futurismo e all’esaltazione dell’auto, dei motori, dell’ebbrezza e dell’energia che riescono a sprigionare e trasmettere. Così come il poster, un altro importantissimo punto fermo del Gran Premio d’Italia è il momento solenne dell’esecuzione dell’Inno d’Italia che precede di pochi minuti la partenza della gara. E qui il rapporto tra il Tempio della Velocità e il Teatro alla Scala diventa ancora più forte perché a interpretare l’opera di Mameli sarà il maestro Francesco Meli, celebre tenore, considerato uno dei più importanti protagonisti del panorama internazionale, spesso con grande successo sul palcoscenico della Scala”.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 07/07/2026