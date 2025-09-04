GP Italia 2025, Monza: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP d'Italia 2025, sul circuito di Monza: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per l'ultima tappa della stagione europea e lo fa a Monza per il GP d'Italia, appuntamento numero 16/24 del Mondiale 2025. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul mitico Autodromo Nazionale.

Domenica 7 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 6 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 6 settembre, ore 12.30

Venerdì 5 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 5 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

La Ferrari inizia il weekend di Monza con il piede giusto, segnando i due migliori tempi nelle prime prove libere del GP d'Italia 2025 di Formula 1: Lewis Hamilton è il più veloce davanti a Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è terzo su Max Verstappen. Solo sesto Lando Norris alle spalle di Andrea Kimi Antonelli, mentre il leader del campionato Oscar Piastri ha ceduto la sua macchina in FP1 al debuttante Alex Dunne.

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.117 20 2 Charles Leclerc Ferrari +0.169 24 3 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.533 25 4 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.575 22 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.823 25 6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.904 28 7 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.956 25 8 George Russell Mercedes +0.993 20 9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.997 20 10 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +1.041 25 11 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.055 24 12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.062 26 13 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.084 27 14 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.175 24 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.178 26 16 Alexander Dunne McLaren-Mercedes +1.489 26 17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.525 22 18 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.536 26 19 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.941 23 20 Paul Aron Alpine-Renault +2.036 23

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti dell'Autodromo Nazionale di Monza dove si disputa il GP d'Italia, round 16 dei 24 previsti nella stagione 2025 di Formula 1.

