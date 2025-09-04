F1 2025

GP Italia 2025, Monza: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP d'Italia 2025, sul circuito di Monza: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
F1, I RISULTATI DEL GP ITALIA 2025

La Formula 1 torna in pista per l'ultima tappa della stagione europea e lo fa a Monza per il GP d'Italia, appuntamento numero 16/24 del Mondiale 2025. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul mitico Autodromo Nazionale.

RISULTATI GP ITALIA 2025

GP ITALIA 2025, ORDINE DI ARRIVO

Domenica 7 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP ITALIA 2025, GRIGLIA DI PARTENZA

GP ITALIA 2025, RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 6 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP ITALIA 2025, RISULTATI PL3 / FP3

Sabato 6 settembre, ore 12.30

GP ITALIA 2025, RISULTATI PL2 / FP2

Venerdì 5 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP ITALIA 2025, RISULTATI PL1 / FP1

Venerdì 5 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

La Ferrari inizia il weekend di Monza con il piede giusto, segnando i due migliori tempi nelle prime prove libere del GP d'Italia 2025 di Formula 1: Lewis Hamilton è il più veloce davanti a Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è terzo su Max Verstappen. Solo sesto Lando Norris alle spalle di Andrea Kimi Antonelli, mentre il leader del campionato Oscar Piastri ha ceduto la sua macchina in FP1 al debuttante Alex Dunne.

F1 Monza, la classifica delle FP1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Lewis Hamilton Ferrari 1:20.117 20
2 Charles Leclerc Ferrari +0.169 24
3 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.533 25
4 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.575 22
5 Kimi Antonelli Mercedes +0.823 25
6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.904 28
7 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.956 25
8 George Russell Mercedes +0.993 20
9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.997 20
10 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +1.041 25
11 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.055 24
12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.062 26
13 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.084 27
14 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +1.175 24
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.178 26
16 Alexander Dunne McLaren-Mercedes +1.489 26
17 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.525 22
18 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.536 26
19 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.941 23
20 Paul Aron Alpine-Renault +2.036 23

GP ITALIA 2025, GLI ORARI TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti dell'Autodromo Nazionale di Monza dove si disputa il GP d'Italia, round 16 dei 24 previsti nella stagione 2025 di Formula 1. 

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/09/2025
