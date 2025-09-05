F1 GP Italia 2025: Ferrari al top nelle FP1 di Monza con Hamilton davanti a Leclerc

FERRARI SUBITO VELOCE A MONZA

Il weekend di casa per la Ferrari inizia con un segnale incoraggiante. Nella prima sessione di prove libere del GP d’Italia 2025, Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo in 1:20.117, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc di appena 169 millesimi. Un avvio positivo per le Rosse dopo le difficoltà incontrate a Zandvoort, anche se – come sempre al venerdì – i valori restano ancora tutti da verificare.

La SF-25 è apparsa competitiva fin dalle prime battute. Hamilton e Leclerc hanno monopolizzato le prime due posizioni della classifica, regalando al pubblico di Monza un primo assaggio di quello che potrebbe essere un fine settimana finalmente da protagonisti.

SAINZ E VERSTAPPEN INSEGUITORI

Alle spalle delle due Ferrari si è piazzato Carlos Sainz, terzo con una Williams che si è confermata in buona forma. Quarto posto per Max Verstappen, staccato di pochi decimi.

Quinta posizione per Andrea Kimi Antonelli, che ha portato la sua Mercedes tra i migliori nonostante un lavoro di setup ancora in corso.

MCLAREN INIZIA IN SALITA

L’inizio di weekend non è stato invece brillante per la McLaren che sta dominando il campionato e che resta comunque la squadra da battere anche a Monza nonostante un avvio problematico: Lando Norris ha infatti commesso alcune imprecisioni nei giri con gomme Soft, chiudendo solo in sesta posizione con un ritardo di nove decimi da Hamilton.

Più indietro il debuttante Alex Dunne, 16° al termine della sessione, al volante della monoposto di Oscar Piastri, rimasto a osservare dai box in queste FP1. Il leader del Mondiale sarà comunque regolarmente in macchina nelle FP2 per aiutare il team nel lavoro di messa a punto della MCL39.

SESSIONE INTERROTTA DA BANDIERE E PROBLEMI TECNICI

La sessione è stata spezzata in due parti da una bandiera rossa arrivata praticamente a metà turno: a causarla l'eccessiva ghiaia in pista alla Variante Ascari dopo le uscite di strada senza conseguenze di Isack Hadjar e Kimi Antonelli. Negli ultimi secondi della sessione, infine, la Direzione gara FIA ha imposto un regime di Virtual Safety Car per via del problema tecnico occorso a George Russell: il pilota Mercedes è stato infatti costretto a parcheggiare la sua Mercedes a bordo pista nei pressi della Variante della Roggia.

IL PROGRAMMA DEL GP ITALIA: ALLE 17 LE FP2

Il programma del venerdì proseguirà con le prove libere 2 alle ore 17:00 e che saranno determinanti per capire un po' di più i reali valori in campo dopo questa interlocutoria - ma emozionante per i tifosi Ferrari - prima sessione.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche tutto quello che serve sapere agli spettatori in autodromo, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Monza e le classifiche generali del campionato.

