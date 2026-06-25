Monza guarda al futuro: come cambierà il Tempio della Velocità nel 2027

L’Autodromo Nazionale Monza si prepara a una nuova fase di trasformazione. Dopo gli importanti interventi completati nel 2024, il Tempio della Velocità avvierà al termine della stagione sportiva 2026 un secondo piano di ammodernamento destinato a rinnovare alcune delle aree più strategiche dell’impianto brianzolo.

Nella giornata del 22 giugno è stata infatti ufficialmente consegnata la nuova area di cantiere, dando il via all’iter che porterà alla realizzazione di una serie di opere pensate per migliorare accoglienza, servizi e funzionalità del circuito, mantenendolo all’altezza degli standard richiesti dai principali eventi internazionali del motorsport.

Nuovo Media Centre da 400 postazioni

Tra gli interventi più significativi spicca la costruzione di una nuova sala stampa, che sorgerà nell’area attualmente occupata dalla storica Direzione Autodromo, oggi inutilizzata. Il nuovo Media Centre verrà realizzato a ridosso del paddock principale e sarà progettato per rispondere alle esigenze dei media che seguono il Gran Premio d’Italia e gli altri grandi appuntamenti ospitati a Monza.

La struttura offrirà 400 postazioni di lavoro e comprenderà anche una nuova area relax dedicata ai giornalisti e agli operatori dell’informazione.

Hospitality più moderna e utilizzabile tutto l’anno

Un altro tassello fondamentale del progetto riguarderà l’area hospitality. Gli interventi previsti sul Paddock Building consentiranno di dotare la zona normalmente utilizzata per il Paddock Club di una copertura permanente, permettendo l’utilizzo della terrazza in qualsiasi periodo dell’anno e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Lavori 2027 Autodromo Monza

Il restyling della palazzina box contribuirà inoltre a rendere più moderne e funzionali tutte le aree dedicate all’accoglienza di ospiti, partner e stakeholder, ampliandone la fruibilità non soltanto durante il weekend del Gran Premio ma lungo l’intera stagione.

Una nuova Direzione Gara

Il piano di sviluppo prevede anche il completo aggiornamento della Direzione Gara. L’obiettivo è rendere questa struttura più efficiente e funzionale, migliorandone l’operatività sia per i promotori sia per i team e i concorrenti impegnati nelle diverse manifestazioni sportive ospitate dal circuito.

Lavori tra il 2026 e il 2027

I lavori inizieranno al termine dell’attività sportiva del 2026 e si concluderanno nel luglio 2027. Durante questo periodo non saranno disputate competizioni sul tracciato brianzolo, mentre le aree non direttamente interessate dagli interventi resteranno comunque disponibili. La programmazione dettagliata delle attività sportive e degli eventi verrà comunicata nei prossimi mesi in accordo con federazioni, promotori e organizzatori.

Con questo nuovo investimento Monza prosegue il proprio percorso di rinnovamento, con l’obiettivo di coniugare innovazione e funzionalità senza snaturare l’identità di uno dei circuiti più iconici del motorsport mondiale. Un progetto che punta a garantire al Tempio della Velocità un futuro sempre più competitivo nel panorama internazionale, preservandone al tempo stesso la storia e il fascino che lo contraddistinguono da oltre cento anni.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 25/06/2026