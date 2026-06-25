Monza guarda al futuro: come cambierà il Tempio della Velocità nel 2027

L’Autodromo Nazionale Monza si prepara a una nuova fase di trasformazione. Dopo gli importanti interventi completati nel 2024, il Tempio della Velocità avvierà al termine della stagione sportiva 2026 un secondo piano di ammodernamento destinato a rinnovare alcune delle aree più strategiche dell’impianto brianzolo.
Nella giornata del 22 giugno è stata infatti ufficialmente consegnata la nuova area di cantiere, dando il via all’iter che porterà alla realizzazione di una serie di opere pensate per migliorare accoglienza, servizi e funzionalità del circuito, mantenendolo all’altezza degli standard richiesti dai principali eventi internazionali del motorsport.
Nuovo Media Centre da 400 postazioni
Tra gli interventi più significativi spicca la costruzione di una nuova sala stampa, che sorgerà nell’area attualmente occupata dalla storica Direzione Autodromo, oggi inutilizzata. Il nuovo Media Centre verrà realizzato a ridosso del paddock principale e sarà progettato per rispondere alle esigenze dei media che seguono il Gran Premio d’Italia e gli altri grandi appuntamenti ospitati a Monza.
La struttura offrirà 400 postazioni di lavoro e comprenderà anche una nuova area relax dedicata ai giornalisti e agli operatori dell’informazione.
Hospitality più moderna e utilizzabile tutto l’anno
Un altro tassello fondamentale del progetto riguarderà l’area hospitality. Gli interventi previsti sul Paddock Building consentiranno di dotare la zona normalmente utilizzata per il Paddock Club di una copertura permanente, permettendo l’utilizzo della terrazza in qualsiasi periodo dell’anno e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.
Il restyling della palazzina box contribuirà inoltre a rendere più moderne e funzionali tutte le aree dedicate all’accoglienza di ospiti, partner e stakeholder, ampliandone la fruibilità non soltanto durante il weekend del Gran Premio ma lungo l’intera stagione.
Una nuova Direzione Gara
Il piano di sviluppo prevede anche il completo aggiornamento della Direzione Gara. L’obiettivo è rendere questa struttura più efficiente e funzionale, migliorandone l’operatività sia per i promotori sia per i team e i concorrenti impegnati nelle diverse manifestazioni sportive ospitate dal circuito.
Lavori tra il 2026 e il 2027
I lavori inizieranno al termine dell’attività sportiva del 2026 e si concluderanno nel luglio 2027. Durante questo periodo non saranno disputate competizioni sul tracciato brianzolo, mentre le aree non direttamente interessate dagli interventi resteranno comunque disponibili. La programmazione dettagliata delle attività sportive e degli eventi verrà comunicata nei prossimi mesi in accordo con federazioni, promotori e organizzatori.
Con questo nuovo investimento Monza prosegue il proprio percorso di rinnovamento, con l’obiettivo di coniugare innovazione e funzionalità senza snaturare l’identità di uno dei circuiti più iconici del motorsport mondiale. Un progetto che punta a garantire al Tempio della Velocità un futuro sempre più competitivo nel panorama internazionale, preservandone al tempo stesso la storia e il fascino che lo contraddistinguono da oltre cento anni.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.