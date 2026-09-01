F1 GP Italia 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Monza

Non è soltanto il GP di casa e neppure il tributo alla leggenda di Michael Schumacher, con le livree speciali delle due SF-26 a ricordare il trentennale dall'arrivo del Kaiser a Maranello. La gara di Monza è particolarmente attesa dai tifosi della Ferrari anche e soprattutto per il nuovo motore, cosiddetto ''ADUO-2'' che debutterà al Tempio della Velocità e che dovrebbe garantire a Charles Leclerc e Lewis Hamilton una quindicina di cavalli in più: forse non saranno abbastanza per dettare legge, ma comunque dovrebbero dare un bell'aiuto alle Rosse in un fondamentale - la velocità di punta sulle piste veloci - che è stato fin qui un tallone d'Achille. Sarà la svolta della stagione per il Cavallino?

Antonelli penalizzato, occhio a Norris

Con la penalizzazione già annunciata per Andrea Kimi Antonelli, attenzione poi soprattutto alla McLaren, che ha dominato in Ungheria e Olanda, ma che si trova ad affrontare una sfida su un tracciato velocissimo, che non potrebbe essere più diverso: se dovesse lottare in vetta anche a Monza, Lando Norris avrebbe la consapevolezza di poter davvero provarci a difendere il titolo Mondiale conquistato la scorsa stagione, nonostante i tanti punti di ritardo dalla vetta della classifica.

Attenzione poi anche a George Russell, che prima o poi dovrà anche lui andare in penalità (si pensa che la sede scelta per cambiare il suo di motore sia Baku) ma che intanto è forse all'ultima chiamata possibile per invertire un trend che lo ha visto troppo spesso in ritardo rispetto alle prestazioni del giovane e arrembante compagno di squadra. Parte invece un po' in sordina il weekend di Max Verstappen: le ultime gare per la Red Bull non sono state particolarmente memorabili, ma chissà che la potente power unit Red Bull-Ford non possa essere un asso nella manica per il quattro volte campione del mondo.

Link utili - GP Italia 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Italia 2026.

La Formula 1 continua il suo tour europeo, con gli orari delle sessioni che sono dunque quelli tradizionali a cui gli appassionati si sono più abituati. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Spa.

Venerdì 4 settembre

Prove libere 1 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Prove libere 2: 16.00 – 17.00

Sabato 5 settembre

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 6 settembre

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - in diretta anche sul canale gratuito TV8, come da tradizione per i GP sul suolo italiano. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 5 settembre, diretta ore 16.00

: sabato 5 settembre, diretta ore 16.00 Gara: domenica 6 settembre, diretta ore 15.00

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Il Tempio della Velocità è un circuito che non ha davvero bisogno di presentazioni: con i suoi lunghissimi rettilinei inframmezzati da qualche chicane, la pista di Monza è una di quelle in cui si sono scritte pagine indelebili della storia della Formula 1 e, più in generale, del motorsport. Un tracciato che oggi è unico nel suo genere, tanto da richiedere delle configurazioni aerodinamiche da bassissimo carico aerodinamico che poi non vediamo praticamente in nessun altro tracciato. Attenzione però alla carica della batteria e al fenomeno del superclipping: visti i lunghi periodi in cui i piloti viaggiano a gas spalancato, quello della ''fame d'energia'' in rettilineo rischia di essere un tema centrale per tutto il weekend.

F1 GP Italia 2026, Monza: la mappa del circuito | Foto: F1.com

Lunghezza : 5.793 metri

: 5.793 metri Curve : 11

: 11 Giri : 53

: 53 Record della pista: 1:20.901 (Lando Norris, McLaren - 2025)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Monza, secondo Google Meteo.

Venerdì 4 settembre - Soleggiato, temperatura 19-33°C, precipitazioni 0%, umidità 44%

- Soleggiato, temperatura 19-33°C, precipitazioni 0%, umidità 44% Sabato 5 settembre - Poco nuvoloso, temperatura 19-34°C, precipitazioni 5%, umidità 46%

- Poco nuvoloso, temperatura 19-34°C, precipitazioni 5%, umidità 46% Domenica 6 settembre - Soleggiato, temperatura 20-33°C, precipitazioni 0%, umidità 51%

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