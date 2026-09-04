F1 Monza, FP1: Leclerc precede Hamilton, la Ferrari inizia alla grande il GP di casa

Il weekend di casa per la Scuderia Ferrari si apre sotto i migliori auspici. Nel Tempio della Velocità di Monza, la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia 2026 ha visto le due SF-26 conquistare le prime due posizioni della classifica tempi, scatenando l'entusiasmo dei tifosi accorsi sulle tribune.

A stampare il miglior crono è stato Charles Leclerc, capace di fermare le lancette sull'1:23.008. A completare la doppietta rossa si è piazzato il compagno di squadra Lewis Hamilton, staccato di 173 millesimi dal monegasco.

Debutta il motore ADUO-2, Ferrari con gomme medie

Pur trattandosi soltanto del primo approccio al tracciato brianzolo, le indicazioni emerse dal garage di Maranello sono estremamente positive. Entrambe le Rossa hanno portato al debutto l'evoluzione della Power Unit concessa dalla FIA tramite il secondo gettone del meccanismo ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

Il dato più significativo riguarda la mescola utilizzata: sia Leclerc sia Hamilton hanno infatti ottenuto i loro rispettivi riferimenti cronometrici utilizzando la gomma Media, a differenza della totalità degli altri piloti di vertice che hanno cercato la prestazione pura sfruttando la mescola Soft.

Russell 3°, Antonelli 5° davanti a Norris

Alle spalle della coppia Ferrari si è posizionata la Mercedes di George Russell (3°), seguito da una solida prestazione di Liam Lawson, confermato al volante della Red Bull in sostituzione dell'infortunato Isack Hadjar. Il neo-campione del mondo e vincitore delle ultime due uscite iridate, Lando Norris, non è andato oltre il sesto tempo con la McLaren, preceduto anche dalla seconda W17 guidata dall'italiano Andrea Kimi Antonelli (5° a poco più di sei decimi da Leclerc).

Turno caratterizzato da ampio spazio riservato ai giovani e ai collaudatori: Max Verstappen ha ceduto il sedile della sua Red Bull ad Ayumu Iwasa, mentre in casa Alpine il debuttante Paul Aron ha disputato la FP1 al posto di Pierre Gasly, chiudendo 10° alle spalle di Arvid Lindblad (7°), Gabriel Bortoleto (8°) e Franco Colapinto (9°).

La sessione è stata neutralizzata con un'unica bandiera rossa a metà turno, causata dal problema meccanico occorso alla Cadillac dell'esordiente Colton Herta, costretto a parcheggiare lungo il tracciato la macchina destinata a Sergio Perez per il prosieguo del fine settimana.

Il programma del GP a Monza: alle 16.00 le FP2

Il programma del GP d'Italia 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con gli assetti in vista delle qualifiche e della gara. L'appuntamento è alle 16.00 del pomeriggio con ancora un'altra ora di prove che si preannunciano roventi sul torrido circuito brianzolo.

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