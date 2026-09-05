F1 Monza, Qualifiche: assurdo Gasly, pole folle con l'Alpine! Beffa Russell, 2ª fila Ferrari

L'Autodromo Nazionale di Monza regala un altro capitolo destinato a rimanere scolpito negli annali della Formula 1. Nel tempio della velocità, tra le armate di Mercedes, Ferrari e McLaren, a conquistare la pole position del GP d'Italia 2026 è Pierre Gasly.

Il sogno di Pierre Gasly, Alpine fa festa

Il pilota Alpine, che proprio a Monza ottenne nel 2020 la sua unica vittoria in carriera, si è reso protagonista di un ultimo giro veloce in Q3 praticamente perfetto, lanciandosi per ultimo e fermando il cronometro sull'1:21.786. Per il pilota francese si tratta della prima pole position in carriera (109° poleman della storia della F1), che permette alla Francia di festeggiare una partenza al palo 29 anni dopo l'impresa firmata da Jean Alesi nel 1997.

Un miglior tempo in qualifica comunque ottenuto di prestazione e per nulla fortunoso, arrivato grazie alla potenza della power unit Mercedes e alle doti di grande efficienza aerodinamica (e scarsa resistenza all'avanzamento) della monoposto del team di Flavio Briatore. Buona in tal senso anche la prestazione di Franco Colapinto, autore del 7° tempo in Q3.

Russell mastica amaro, Piastri punito

Il grande favorito della vigilia, George Russell, vede così sfumare il giro perfetto per soli 60 millesimi, accontentandosi della seconda piazza al fianco di Gasly e restando comunque il grande favorito per la vittoria di domenica. Terzo tempo sul campo per Oscar Piastri, punito però dai commissari sportivi con un arretramento in griglia di tre posizioni per aver ostacolato (il cosiddetto ''impeding'') il pilota Red Bull di Liam Lawson in Q2.

La Ferrari ne approfitta: Leclerc e Hamilton in seconda fila

A beneficiare della sanzione è la Ferrari, che posiziona entrambe le SF-26 in seconda fila con Charles Leclerc (4°) e Lewis Hamilton (5°). I due piloti del Cavallino hanno rischiato grosso in Q2 a causa di un problema alla gestione delle batterie , qualificandosi per l'ultima tagliola con margini ridottissimi (soli 8 e 1 millesimo di vantaggio su Gabriel Bortoleto).

Pur non avendo il passo puro per battere le Mercedes, la Ferrari può contare su un ritmo gara discreto per mettere pressione a Russell, anche se resta il dato della netta superiorità delle Frecce d'argento nelle velocità di punta.

Verstappen senza scie, Antonelli costretto alla rimonta

Stesso livello prestazionale della Ferrari per Max Verstappen, qualificato in sesta posizione e dunque quinto in griglia. L'olandese della Red Bull è rimasto sprovvisto del gioco di scie decisivo per via dell'eliminazione di Lawson in Q2 e della mancanza di una scia offerta dal treno Mercedes guidato da Kimi Antonelli. Anzi, è stato proprio Super Max a concedere involontariamente il traino a Russell nel suo tentativo finale.

Completano la top-10 in griglia Franco Colapinto (Alpine), Lando Norris, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto. Andrea Kimi Antonelli, autore del 7° tempo in pista, scatterà dalla 20ª casella a causa della penalità per la sostituzione della power unit, pronto a dare spettacolo in gara sfruttando un motore fresco.

Il programma del GP a Monza: la gara domenica alle 15.00

Il programma del GP d'Italia 2026 di F1 prosegue dunque con il momento clou, la gara che assegnerà i 25 punti al vincitore e che si preannuncia combattuta e incerta, viste le premesse.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Monza e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Tags