F1 Monza, FP2: Mercedes risponde a Ferrari, Russell davanti a Leclerc e Antonelli

La Mercedes brilla nel pomeriggio di Monza: Russell svetta nelle FP2 davanti a Leclerc. Antonelli 3°, poi Norris e Hamilton

La risposta della Mercedes non si è fatta attendere nel Tempio della Velocità di Monza. Nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia 2026 - il turno tecnicamente più indicativo per via delle condizioni di pista simili a quelle di qualifica e gara - George Russell ha conquistato la vetta della classifica tempi, fermando il cronometro sull'1:22.559 con mescola Soft.

La Ferrari c'è: Leclerc in scia di Russell

A conferma di una Ferrari SF-26 particolarmente centrata sul tracciato di casa, Charles Leclerc comunque c'è e insegue con un margine ridotto: a parità di gomma morbida, il monegasco chiude infatti in seconda posizione accusando un ritardo di appena 120 millesimi. Unico piccolo imprevisto per Leclerc è stato un ininfluente testacoda senza conseguenze alla variante della Roggia nelle battute finali, che non ha compromesso la tabella di marcia né causato danni.

Antonelli 3° ma si concentra sul passo gara

Il terzo crono della sessione porta la firma di Andrea Kimi Antonelli. La prestazione del giovane talento italiano va tuttavia letta in chiave strategica: a causa della sostituzione della Power Unit, Antonelli subirà una penalità che lo costringerà a scattare dal fondo dello schieramento del GP di domenica. Per questa ragione, il muretto Mercedes ha abbreviato la sua simulazione di qualifica per concentrare la maggior parte dei minuti a disposizione sul passo gara e sulla gestione delle gomme sulla lunga distanza.

Alle spalle del bolognese si piazza il campione del mondo in carica Lando Norris, quarto con la McLaren a poco meno di quattro decimi dal vertice, seguito dalla seconda Ferrari di Lewis Hamilton a chiudere la top-5.

Red Bull in affanno: Verstappen solo 9°

Venerdì decisamente più complesso per la Red Bull Racing. Max Verstappen ha evidenziato diverse difficoltà di bilanciamento sulla sua RB22, non trovando mai il giusto feeling e anzi lamentando dei fastidiosi saltellamenti in percorrenza che gli rendevano particolarmente complicata la gestione della macchina in curva.

L'olandese ha dunque chiuso al nono posto, alle spalle anche della seconda McLaren di Oscar Piastri (6°), della Racing Bulls del giovane Arvid Lindblad (7°) e della Haas di Oliver Bearman (8°). A completare le prime dieci posizioni si trova Yuki Tsunoda (10°), confermato in Racing Bulls al fianco di Lindblad in virtù della promozione di Liam Lawson (12° a 1.1 secondi dalla vetta) nel team principale in sostituzione dell'infortunatoIsack Hadjar.

Il programma del GP a Monza: l'attesa per le qualifiche

Il programma del GP d'Italia 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che daranno ai piloti e alle squadre ancora un'ultima ora di tempo per mettere a posto gli assetti in vista delle qualifiche: si parte alle 12.30 di sabato 5 settembre, con le prove ufficiali che, alle 16.00 decideranno lo schieramento di partenza del GP.

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