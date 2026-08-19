Hadjar rischia di saltare il GP d'Olanda: Red Bull pronta a richiamare Lawson

Isack Hadjar è in dubbio per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Il 21enne francese avrebbe riportato un infortunio al polso durante una sessione di allenamento in palestra alla vigilia del weekend di Zandvoort e la Red Bull sta valutando le sue condizioni prima di decidere se permettergli di scendere in pista. La priorità è evitare di compromettere il recupero, anche considerando che dopo la tappa olandese il Mondiale farà rotta verso Monza, dove si correrà tra due settimane. Per Hadjar sarebbe una rinuncia particolarmente amara: proprio a Zandvoort nel 2025 aveva conquistato il primo podio della sua carriera in Formula 1 e per l'ultima edizione del GP d'Olanda aveva anche preparato uno speciale casco in stile Delft Blue (nel tweet qui sotto). Al momento non è stata ancora comunicata una decisione definitiva e il team può attendere l'evoluzione delle condizioni del pilota prima di sciogliere la riserva.

First Podium 🤝 Special Helmet



Isack returns to Zandvoort with a fresh look 💙#F1 || #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/f5PevlSm4c — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 17, 2026

Lawson in Red Bull, Tsunoda sulla Racing Bulls

Il piano alternativo sarebbe però già pronto. Qualora Hadjar non ricevesse il via libera, Liam Lawson verrebbe promosso dalla Racing Bulls alla Red Bull per affiancare Max Verstappen, tornando così nel team principale dopo la breve esperienza conclusa con la retrocessione all'inizio della stagione 2025. Il neozelandese sta disputando un 2026 molto solido: è nono nel Mondiale, primo tra i piloti che non appartengono alle quattro squadre di vertice, ed è andato a punti in tutti i weekend tranne tre. Il suo posto sulla Racing Bulls al fianco di Arvid Lindblad verrebbe quindi affidato a Yuki Tsunoda, pilota di riserva delle due squadre Red Bull, che tornerebbe così a disputare un Gran Premio dopo essere rimasto senza un sedile da titolare al termine del 2025. La soluzione a catena che consentirebbe alla squadra di Laurent Mekies di affidarsi a un pilota già abituato alle monoposto di nuova generazione 2026, senza forzare il recupero di Hadjar in vista del successivo appuntamento di Monza.

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