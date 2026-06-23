Test Pirelli a Brno: Aprilia davanti a tutti, caduta senza conseguenze per Marquez

Il lunedì successivo al GP della Repubblica Ceca ha segnato un momento storico per la MotoGP. Sul circuito di Brno è andato infatti in scena il primo test con i piloti titolari dedicato alle future moto del 2027, che saranno equipaggiate con motori da 850 cc, aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli, destinati a sostituire Michelin come fornitore unico. Una giornata rigorosamente a porte chiuse, dalla quale sono trapelate poche informazioni ma che ha permesso ai costruttori di raccogliere dati preziosi in vista della rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore tra pochi mesi. Alcune Case hanno utilizzato prototipi già vicini alla configurazione 2027, mentre altre hanno adattato le attuali MotoGP per simulare le caratteristiche delle future moto.

Aprilia la più veloce, Marquez finisce a terra

Tra le poche indiscrezioni emerse, la più interessante riguarda i tempi fatti registrare dalle Aprilia di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, che sarebbero risultate le più rapide della giornata. I riferimenti ufficiosi parlano di crono attorno all'1'54''0, circa nove decimi più lenti del giro veloce in gara firmato domenica da Fabio Di Giannantonio e meno di tre secondi più alti rispetto alla pole position di Ai Ogura. Secondo altre informazioni non confermate, Ducati sarebbe stata vicinissima alle Aprilia RS-GP, con KTM leggermente più distante e Honda ancora più attardata. La giornata è stata segnata anche da una caduta di Marc Marquez, che fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche. Lo spagnolo era uno dei piloti impegnati nel collaudo insieme a Fermin Aldeguer per Ducati, Luca Marini e Joan Mir per Honda, Pedro Acosta per KTM e Toprak Razgatlioglu per Yamaha, oltre ai collaudatori Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Augusto Fernandez.

Pirelli soddisfatta: ''Sviluppi in linea con le attese''

Il bilancio della giornata è stato positivo anche secondo Giorgio Barbier, direttore di Pirelli Motorcycle Racing, che ha ringraziato squadre e piloti per la collaborazione. «Vorrei ringraziare i piloti e i costruttori per la loro collaborazione e l'entusiasmo dimostrato in questo importante test, nel nostro cammino verso la MotoGP 2027», ha dichiarato il manager italiano. Barbier ha sottolineato come tutti i costruttori abbiano completato i programmi previsti e come alcuni piloti abbiano persino simulato Sprint e distanze di gara complete. «La collaborazione con piloti e costruttori continua a essere molto costruttiva e gli sviluppi procedono come previsto», ha aggiunto. Quello di Brno è soltanto il primo dei tre appuntamenti previsti nel 2026: i prossimi test con i piloti ufficiali si svolgeranno dopo il GP d'Austria al Red Bull Ring e al termine della stagione a Valencia, tappe fondamentali per definire le caratteristiche definitive delle gomme che accompagneranno la MotoGP nella sua nuova era

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Pubblicato da Simone Valtieri, 23/06/2026