Arriva il film su Gilles Villeneuve: il trailer di "Rise of a Champion"

Il boom mediatico e commerciale della Formula 1 - alimentato prima dal fenomeno ''Drive to Survive'' e poi consacrato dal kolossal hollywoodiano con Brad Pitt, ''F1 The Movie'' - continua a scatenare la fame di storie di corse. E mentre Stefano Domenicali conferma che la F1 sta vagliando le premesse per un potenziale sequel cinematografico ad alto budget, la vera passione degli appassionati passa spesso attraverso produzioni indipendenti e dal respiro più intimo.

L'ultimo progetto a fare il suo esordio sul grande schermo si intitola ''Gilles Villeneuve: Rise of a Champion'', film canadese che proverà a raccontare il mito originario di una delle figure più amate della storia del motorsport.

Anteprima a Toronto e uscita a novembre: chi è il nuovo Gilles

Prodotto da Entract Films e distribuito dalla casa indipendente Les Films Opale, il lungometraggio farà il suo debutto ufficiale alla sera di gala che conclude il prossimo Toronto Film Festival (in programma in Ontario dal 10 al 20 settembre). L'uscita nelle sale cinematografiche canadesi è invece fissata per il prossimo 11 novembre.

F1, una scena del film sulla vita di Gilles Villeneuve | Foto: Les Films Opale

A vestire i panni del mitico ''Aviatore'' è il ventinovenne attore del Quebec Rémi Goulet, volto poco noto al grande pubblico internazionale ma forte di una somiglianza fisica con il pilota Ferrari piuttosto significativa.

La trama del biopic su Villeneuve

Dal punto di vista narrativo, il film non ripercorre l'intera carriera di Villeneuve nel Circus, ma si concentra sulla fase formativa e sull'incredibile ascesa. Si parte quindi dagli esordi sul ghiaccio, con il racconto del periodo trascorso a gareggiare sulle spaventose motoslitte nel natio Canada, per poi passare alla Formula Atlantic, e ai trionfi tra le ruote scoperte nordamericane che attirarono le attenzioni dei boss europei.

F1, una scena del film sulla vita di Gilles Villeneuve | Foto: Les Films Opale

Non manca però anche una parte di racconto legata alla Formula 1, visto che nel cast figurano anche i personaggi cardine dell'epoca: Enzo Ferrari (interpretato da Frank Crudele), James Hunt (Neil Webb) e lo storico ingegnere Mauro Forghieri (Maurizio Terrazzano). Recitato in un mix di francese e inglese, il riscontro della critica a Toronto sarà probabilmente decisivo per il futuro distributivo del biopic in Europa, al cinema o sulle piattaforme di streaming.

Il trailer ufficiale di ''Gilles Villeneuve: Rise of a Champion''

Qui sotto il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse ore sui canali YouTube della casa di produzione e dell'azienda che distribuisce il film in Canada:

Una lavorazione tormentata tra cambi di regia e costi record

La genesi di ''Rise of a Champion'' è stata tutt'altro che semplice. Il regista originario Daniel Roby ha abbandonato la nave in corso d'opera per profonde divergenze creative con la produzione. La regia è stata quindi affidata a Yann Lanouette Turgeon, ma il cambio al timone ha provocato forti ritardi (il film sarebbe dovuto uscire due anni fa) e un'esplosione dei costi. Il budget finale ha superato i 15 milioni di dollari canadesi (circa 7,5 milioni di euro): una cifra enorme per il cinema indipendente del Quebec.

Il film su Villeneuve non è comunque un caso isolato: il settore delle produzioni a budget contenuto guarda con sempre più interesse al motorsport, come dimostrano la miniserie brasiliana ''Senna'' e il cortometraggio bulgaro ''The Kaiser'', dedicato agli esordi di Michael Schumacher.

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