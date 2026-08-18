Ufficiale, Alex Albon rinnova con la Williams per un altro anno

La storia tra Alex Albon e la Williams continuerà anche nel 2027. La scuderia di Grove ha ufficializzato il rinnovo del contratto del pilota thailandese, confermandolo per la prima stagione successiva alla grande rivoluzione regolamentare della Formula 1. Arrivato nel team nel 2022 dopo un anno lontano dalla griglia, Albon è diventato uno dei punti di riferimento del progetto di ricostruzione della Williams, contribuendo anche alla crescita che nel 2025 aveva permesso alla squadra di ottenere il suo miglior risultato nel Mondiale Costruttori dal 2016. Nella passata stagione, una serie di quinti posti gli aveva consentito inoltre di chiudere ottavo nel Mondiale Piloti con 73 punti. Il 2026 si è rivelato finora più complicato, ma entrambe le parti hanno deciso di guardare oltre le difficoltà dell'annata in corso e proseguire un rapporto che entrerà così nella sua sesta stagione consecutiva.

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Today we’re confirming that Alex Albon will continue racing with us in 2027, extending his long-term commitment to the team. Tap here to find out more: https://t.co/BasROB67p7pic.twitter.com/1YkxrIeqgO — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 18, 2026

Albon da record: in Williams nessuno come lui

Il rinnovo arriva poche settimane dopo un traguardo particolarmente significativo nella storia personale di Albon con la squadra. Al GP di Spagna il trentenne aveva infatti raggiunto la 96ª partenza con Williams, superando il precedente primato di Nigel Mansell, per poi tagliare quota 100 presenze con il team nel recente weekend di Budapest. Un record destinato ora a essere ulteriormente ritoccato proprio nell'anno in cui Williams celebrerà il suo 50° anniversario. Albon non nasconde la fiducia nel percorso intrapreso a Grove: “Da quando sono entrato in Williams nel 2022, la trasformazione compiuta da questa squadra è difficile da descrivere a parole. Un anno difficile non racconta l'intera storia e mi dà solamente ancora più motivazione per continuare a costruire e spingere insieme alla fabbrica e ai nostri tifosi per raggiungere grandi risultati. La nostra storia non è ancora finita, quindi ora sono completamente concentrato sul fare tutto il necessario per riportarci più avanti sulla griglia”.

“Our story is not over” 💙



Hear from Albono as he’ll back in blue for 2027, continuing his journey with us for another season 👊 pic.twitter.com/wf61St0vlh — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) August 18, 2026

Vowles: “Abbiamo ancora molto da portare a termine”

Grande soddisfazione anche da parte del team principal James Vowles, che considera Albon uno dei pilastri attorno ai quali è stato costruito il rilancio della squadra, accompagnato negli ultimi anni da importanti investimenti in personale, strutture, tecnologia e processi produttivi. “Sono felicissimo che Alex e Williams continuino insieme questo straordinario viaggio. Alex è stato uno dei leader di questo progetto di trasformazione fin dal primo giorno e abbiamo ancora molto lavoro incompiuto che siamo determinati a portare a termine”, ha spiegato Vowles. Il responsabile della scuderia britannica ha poi ribadito la considerazione nei confronti del suo pilota: “Alex è uno dei migliori piloti sulla griglia e conosce meglio di chiunque altro gli enormi miglioramenti che abbiamo compiuto negli ultimi anni: averlo nuovamente sotto contratto dimostra la fiducia che entrambi abbiamo nella direzione che stiamo seguendo”. Williams blinda così uno degli uomini simbolo della propria ricostruzione, con l'obiettivo di trasformare i progressi degli ultimi anni in un ritorno stabile nelle posizioni di vertice.

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