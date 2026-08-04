Monza, concessione dell’Autodromo prolungata fino al 2044: accordo tra Consorzio e ACI

L’Autodromo Nazionale Monza mette un altro importante tassello nella costruzione del proprio futuro. Nella giornata di martedì 4 agosto è stato sottoscritto l’accordo tra Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Automobile Club d’Italia e SIAS-Autodromo Nazionale Monza che modifica e prolunga la concessione dell’impianto fino al 31 dicembre 2044. L’intesa è stata firmata dal presidente del Consorzio e sindaco di Monza Paolo Pilotto, dal direttore generale Bartolomeo Corsini, dal generale Tullio Del Sette per conto del presidente ACI Geronimo La Russa e dal presidente SIAS Giuseppe Redaelli. Il passaggio segue gli indirizzi strategici approvati dal Consorzio lo scorso giugno, quando era stata confermata ad ACI la gestione del circuito e delle relative pertinenze, riconoscendo nell’Automobile Club d’Italia il soggetto indicato da CONI e FIA per garantire continuità internazionale all’impianto.
Monza, GP Italia 2025. Credits: Autodromo Nazionale Monza
Una base più solida per investimenti e Formula 1
La nuova scadenza non modifica direttamente il contratto con la Formula 1, che assicura la permanenza del Gran Premio d’Italia a Monza fino al 2031, ma offre una cornice temporale molto più ampia per programmare interventi, manutenzioni e investimenti strutturali. ACI ha già avviato ulteriori opere di riqualificazione, tra cui la realizzazione di una nuova sala stampa e di una nuova area hospitality ricavata attraverso la sopraelevazione di un edificio esistente. L’estensione fino al 2044 rafforza quindi la stabilità gestionale del circuito, consentendo di affrontare con una prospettiva di lungo periodo sia il rapporto con la Formula 1 sia l’organizzazione delle altre manifestazioni motoristiche, nel rispetto del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Parco di Monza.
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.