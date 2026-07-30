F1 GP Olanda 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Zandvoort

È ormai quasi tempo di rinfoderare l'ombrellone e tornare alla normalità dalle ferie d'agosto. Ok, magari non per tutti ma di certo per il paddock della Formula 1 che, dopo quasi un mese di stop torna in pista dopo il GP d'Ungheria a Budapest: e non è certo una ripartenza lenta, perché anzi il Mondiale riprende con il quinto evento (su sei in totale in calendario) Sprint della stagione 2026. È il GP d'Olanda sulla pista di Zandvoort, peraltro alla sua ultima - quantomeno per ora - apparizione in campionato.

A casa di Max Verstappen

Sarà inevitabilmente, dunque, un bagno di folla oranje per Max Verstappen, padrone di casa che soprattutto nei primi anni di organizzazione del ''suo'' GP ha sbaragliato la concorrenza vincendo nelle edizioni 2021, 2022 e 2023, salvo poi lasciare il passo ai due - perché sempre di arancione si tratta - piloti della ''papaya'' McLaren, nel 2024 (Lando Norris) e 2025 (Oscar Piastri). Difficile, certo, per il quattro volte campione del mondo di Formula 1 imporsi ancora un'ultima volta in casa, ma non ci sono dubbi su chi sarà il più tifato dalla marea di tifosi che si riverserà sulle colline di sabbia che circondano il circuito di Zandvoort.

La Ferrari (in teoria) su una pista ''amica''

E poi c'è anche la Ferrari che, in teoria, dopo l'Ungheria arriva ancora su una pista favorevole perché priva di quei lunghi rettilinei che sulla carta dovrebbero sfavorire il motore non troppo potente della SF-26. Il condizionale è però d'obbligo, visti i flop di Monte Carlo e Budapest. Di buono c'è però che il format Sprint sembra favorire i team che fanno bene... i compiti per casa, presentandosi in circuito con un assetto di base già buono per affrontare il weekend: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, anzi, sono spesso i maghi del venerdì e il fatto che ci sia soltanto un'ora di prove libere prima di andare alle mini-qualifiche può essere un piccolo vantaggio sulla concorrenza. Che Rosse vedremo?

Antonelli riparte da primo della classe, ma occhio alle McLaren

Di sicuro sia Verstappen sia le Ferrari, ma anche le McLaren del vincitore dell'ultimo GP, Lando Norris, così come il fin qui deludente e deluso George Russell dovranno vedersela con il secchione Andrea Kimi Antonelli, primissimo della classe che fin qui ha studiato e interpretato meglio di tutti il comportamento di queste strane nuove monoposto di Formula 1. Sarà sempre lui l'oste con cui fare i conti, per chiunque vorrà provare a vincere, anche a Zandvoort.

Attenzione però anche alle McLaren, che si sono mostrate in formissima a Budapest e che hanno mancato una probabile doppietta solo per via dei problemi al cambio che hanno fermato a pochi giri dalla fine Oscar Piastri. Una cosa è certa: servirà togliere un po' di ruggine e salsedine, ma fare un pronostico della vigilia risulta praticamente impossibile.

Link utili - GP Olanda 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Olanda 2026.

La Formula 1 continua il suo lungo tour estivo in Europa e quindi le dirette in Italia sono agli orari soliti e più comodi per i fan che si trovano nel Vecchio Continente. Il weekend Sprint e le particolarità del fine settimana di Zandvoort però impongono qualche lievissima variazione rispetto agli orari soliti. Ecco dunque il dettaglio di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Zandvoort.

Venerdì 21 agosto

Prove libere 1 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche Sprint: 16.30 – 17.30

Sabato 22 agosto

Sprint Race : 12.00

: 12.00 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 23 agosto

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara (ma non le prove libere) sarà visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Saranno invece trasmesse in diretta la Sprint Qualifying di venerdì pomeriggio, e la Sprint Race e le qualifiche di sabato. Ecco il dettaglio degli orari della Formula 1 in chiaro:

Qualifiche Sprint : venerdì 21 agosto, diretta ore 16.30

: venerdì 21 agosto, diretta ore 16.30 Gara Sprint : sabato 22 agosto, diretta ore 12.00

: sabato 22 agosto, diretta ore 12.00 Qualifiche : sabato 22 agosto, diretta ore 16.00

: sabato 22 agosto, diretta ore 16.00 Gara: domenica 23 agosto, differita ore 18.00

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Quello di Zandvoort è un circuito della vecchia tradizione europea, per quanto sia stato recentemente ammodernato con l'installazione di un paiodi curve sopraelevate caratterizzate da un banking (inclinazione) decisamente marcato. I sorpassi sono comunque difficili per via della carreggiata piuttosto stretta: i punti più favorevoli sono quindi la staccata di curva-1 e quella della chicane di curva-11. Qui tutte le caratteristiche del circuito.

Lunghezza : 4.259 metri

: 4.259 metri Curve : 14

: 14 Giri : 72

: 72 Record della pista: 1:11.097 (Lewis Hamilton, Mercedes - 2021)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella cittadina di Zandvoort, secondo Google Meteo.

Venerdì 21 agosto - Leggera pioggia, temperatura 14-19°C, precipitazioni 40%, umidità 74%

- Leggera pioggia, temperatura 14-19°C, precipitazioni 40%, umidità 74% Sabato 22 agosto - Leggera pioggia, temperatura 14-18°C, precipitazioni 25%; umidità 70%

- Leggera pioggia, temperatura 14-18°C, precipitazioni 25%; umidità 70% Domenica 23 agosto - Parzialmente soleggiato, temperatura 12-19°C, precipitazioni 20%; umidità 65%

VEDI ANCHE

Tags