F1 GP Italia 2026, le pagelle di Monza

LE PAGELLE DEL GP D'ITALIA DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP d'Italia sul circuito di Monza. Kimi da leggenda, Russell bravo ma con questo ragazzo in squadra, non basta. Max solito computer, Norris tutto cuore, Piastri e Hamilton, vorrei ma non posso. Gasly e Lindbland, sorprese positive, Leclerc, bocciato su tutta la linea.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 10 e lode

Ma che dobbiamo scrivere? Questo ragazzo ha colto le chance che la gara gli ha offerto e poi, dopo la VSC e il pit-stop, ha guidato come il fenomeno che è. Da 19° a 1°; a Monza. Pazzesco!

George Russell - Voto 9

Oggi è stato bravissimo, sia nelle lotte inizial con Max e Kimi, sia nel finale a far vivere le sue gomme. Non può recriminarsi molto, serviva quel pelino in più che oggi sembra non avere.

Max Verstappen - Voto 9

Ha fatto come sempre, o quasi, il massimo, e si è preso un podio per nulla scontato, soprattutto dopo il pit-stop. In ogni stint ha avuto un momento di calo, ma poi ha risolto e gli vale il podio.

Lando Norris - Voto 8

Il problema della sua gara ha un nome e un cognome: Pierre Gasly. Fosse riuscito a toglierselo prima da davanti, il podio sarebbe stato suo. Bravo comunque a tornare su Lewis e Oscar.

Oscar Piastri - Voto 7,5

Si sarà sorpassato dieci volte con Lewis Hamilton, hanno offerto spettacolo, ma anche chiesto troppo alle loro gomme, e nel finale l'ha pagato venendo passato dal compagno di squadra.

Lewis Hamilton - Voto 6,5

Gara in parte segnata dalla manovra iniziale di Leclerc, anche se l'impressione è che avrebbe potuto fare ben poco di più. Ha rimontato bene, ha sfiorato il podio, poi le gomme son calate...

Pierre Gasly - Voto 9

Lasciamo perdere il successo del 2020. La pole è una cosa (grandissima, e bravo lui), la gara un'altra, ma se è giunto settimo è perché guida un'Alpine, non perché non sia stato bravissimo.

Charles Leclerc - Voto 3

Si spengono i semafori e gli si chiude la vena: prima spinge fuori Hamilton; poi, per non subire il terzo sorpasso in un giro, forza la staccata alla parabolica, va fuori linea e, infine, a muro.

I VOTI DEGLI ALTRI

Arvid Lindblad - Voto 8

Ottavo dopo una gara lineare, pulita, senza sbavature e con un gran ritmo. Sta crescendo bene.

Franco Colapinto - Voto 6,5

Paga caro quell'errore a inizio gara alla prima di Lesmo, poi ha rimontato quel che poteva.

Yuki Tsunoda - Voto 7,5

Bella gara per Yuki alla seconda gara in stagione prende un punto partendo dalla 15° casella.

Gabriel Bortoleto - Voto 6

Dopo un avvio complicato, è riuscito ad avere la meglio su Hulk, finendo però fuori dai punti

Nico Hulkenberg - Voto 6,5

Mantiene la sua posizione di partenza nonostante qualche difficoltà per l'Audi su questa pista. Carlos Sainz - Voto 6,5 Anche Carlos mantiene la sua posizione di partenza, 13°, con una Williams in lieve crescita. Liam Lawson - Voto 6,5 Come Kimi, parte dietro per aver sostituito la PU e rimonta come può, la P14 non è negativa.

Oliver Bearman - Voto 6

Da 11° a 15° finale, la Haas ha sofferto parecchio, come tutti i motorizzati Ferrari oggi.

Esteban Ocon - Voto 6

Non un giornata da ricordare per le Haas, perde due posizioni rispetto alla griglia, faticando.

Valtteri Bottas - Voto 6

Ultimo degli ultimi, ma come ben noto, poco si può fare al volante della Cadillac quest'anno.

Sergio Perez - Voto 6,5

Arriva davanti al compagno nonostante 5 secondi di penalità per il taglio irregolare di curva 1.

Alex Albon - Voto 5,5

Tra chi ha cambiato la Power Unit è quello che ha potuto rimontare di meno, comunque P17.

Lance Stroll e Fernando Alonso - Voto SV

Non era la stessa Aston Martin di Zandvoort, e infatti entrambi si ritirano per problemi tecnici.

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