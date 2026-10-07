ACI weekend 2026

ACI Racing Weekend Monza 2026: programma, orari, ingresso e parcheggi

Avatar di Luca Manacorda,

30 minuti fa - Tutte le info utili sul weekend di gare in programma a Monza

In scena a Monza il secondo ACI Racing Weekend dell'anno: tante gare in programma, ingresso gratuito. Ecco tutte le info utili
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

L'Autodromo Nazionale Monza torna protagonista nel weekend del 9-11 ottobre 2026 con il secondo ACI Racing Weekend dell'anno dopo quello dello scorso giugno, appuntamento che rappresenta il quarto e ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e l'atto conclusivo stagionale per GT4 Italy Series, E4 Championship e Campionato Italiano Sport Prototipi. In pista anche il Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche, per tre giornate dedicate a GT, monoposto, prototipi e vetture d'annata.

Aci Weekend Monza 2026: la partenza del round di giugno

La buona notizia per gli appassionati è che l'ingresso all'Autodromo sarà gratuito. Saranno invece a pagamento i parcheggi P8 e P9, disponibili sabato e domenica. Il paddock resterà riservato agli addetti ai lavori, mentre sarà accessibile al pubblico la Fanzone.

GT Sprint, a Monza si assegnano 12 titoli italiani

Il momento centrale del weekend sarà il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, che a Monza chiuderà la stagione assegnando tutti i dodici titoli italiani in palio. Nel solo GT Sprint sono 75 le vetture iscritte.

Nella classe GT3 Jens Klingmann arriva all'ultimo appuntamento al comando con 83 punti, venti in più rispetto a Dimitrov-Riccittelli. Con 40 punti ancora da assegnare nelle due gare, il pilota tedesco di BMW Italia Ceccato Racing va a caccia del terzo titolo italiano, al volante della BMW M4 GT3 Evo condivisa con il belga Ugo de Wilde.

Monza sarà inoltre il teatro dell'ultimo appuntamento della GT4 Italy Series, con 18 vetture. Il titolo Pro-Am è già stato conquistato con un round d'anticipo da Maman-Sandrucci sulla BMW M4 GT4 Evo di Casals Motorsport, mentre resta aperta la sfida per il secondo posto tra Zanin e Lasagni-Ziccardi.

E4, Sport Prototipi e Autostoriche

A Monza si chiuderà anche la stagione dell'E4 Championship, serie per monoposto promossa da ACI Sport e WSK Promotion. Al comando c'è Kenzo Craigie, pilota del Mercedes Junior Team di R-ace GP, seguito dal finlandese Luka Sammalisto. Craigie ha già conquistato il titolo nella F4 italiana e punta al secondo tricolore stagionale.

Ultimo round anche per il Campionato Italiano Sport Prototipi, monomarca con le Wolf-Raiden motorizzate Aprilia. Il titolo è già nelle mani di Andrea Dell'Edera, autore anche del successo tra i rookie, mentre Michele Locatelli ha conquistato il trofeo Master. Resta invece da assegnare quello Under 25.

Spazio infine alle vetture del Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche, impegnate domenica in una gara unica della durata di 60 minuti con tutti i Raggruppamenti in pista contemporaneamente.

Il programma completo

Il programma ufficiale prevede attività in pista già da venerdì 9 ottobre, con prove libere per tutte le categorie. Sabato spazio alle qualifiche e alle prime gare, mentre domenica si concentrerà la parte conclusiva del weekend con le seconde gare e la mini endurance delle Autostoriche.

Venerdì 9 ottobre

Ora Categoria Sessione
8:30 E4 Championship Prove Libere
9:20 Campionato Italiano Sport Prototipi Prove Libere
9:55 GT4 Italy Series Prove Libere
10:45 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Prove Libere
11:40 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Prove Libere
12:35 E4 Championship Prove Libere
13:25 Campionato Italiano Sport Prototipi Prove Libere
14:00 GT4 Italy Series Prove Libere
14:50 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Prove Libere
15:30 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Prove Libere
16:25 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Prove Libere
17:20 E4 Championship Sessione
17:45 E4 Championship Sessione
18:10 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Prove Libere

Sabato 10 ottobre

Ora Categoria Sessione
8:30 GT4 Italy Series Qualifiche 1
8:55 GT4 Italy Series Qualifiche 2
9:20 Campionato Italiano Sport Prototipi Qualifiche
9:55 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Qualifiche 1
10:20 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Qualifiche 2
10:45 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Qualifiche 1
11:10 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Qualifiche 2
11:35 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Qualifiche
12:30 GT4 Italy Series Gara 1
13:45 E4 Championship Gara 1
14:45 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Gara 1
16:00 Campionato Italiano Sport Prototipi Gara 1
16:55 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Gara 1

Domenica 11 ottobre

Ora Categoria Sessione
8:30 E4 Championship Gara 2
9:35 Campionato Italiano Sport Prototipi Gara 2
10:30 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Gara 2
12:20 GT4 Italy Series Gara 2
13:40 E4 Championship Gara 3
14:50 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Gara 2
16:10 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Gara

Gli orari sono quelli del programma provvisorio n. 2 del 15 settembre 2026 e possono essere modificati per esigenze organizzative.

Ingresso gratuito, parcheggi e accessi

Per il pubblico l'accesso all'Autodromo Nazionale Monza è libero, senza necessità di acquistare un biglietto. I due ingressi previsti sono il Gate A – Vedano e il Gate B – Santa Maria alle Selve, entrambi aperti da venerdì a domenica dalle 7:00 alle 20:30.

Tribune disponibili. Foto credit: Autodromo Monza

Il parcheggio è invece a pagamento nelle giornate di sabato e domenica, con accesso alle aree P8 e P9 e pagamento direttamente sul posto:

Veicolo Prezzo
Auto 15 € al giorno
Moto 5 € al giorno
Minibus 30 € al giorno
Bus 50 € al giorno

Il paddock non sarà aperto al pubblico, mentre sarà disponibile la Fanzone. Per le persone con disabilità e un accompagnatore è prevista un'area dedicata nella Sala 120 del Building Hospitality; il parcheggio riservato si trova davanti al Monza Circuit Shop, vicino alla Statua di Fangio.

VEDI ANCHE
International GT Open: a Monza festa tricolore con Lamborghini
GT Open 500, Monza parla italiano: vince la Lamborghini di Moncini e Testa
F1 GP Italia 2027: a Monza torna la Sprint, via alla prevendita
F1 GP Italia, Monza 2027: al via la prevendita dei biglietti, tra Sprint e promozioni
Autodromo di Monza, concessione ad ACI prolungata fino alla fine del 2044
Monza, concessione dell’Autodromo prolungata fino al 2044: accordo tra Consorzio e ACI
Tags
monzaorariprogrammainfo

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Luca Manacorda
    Luca Manacorda
    Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

    Gli articoli di Luca

    Vedi anche