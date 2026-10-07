ACI Racing Weekend Monza 2026: programma, orari, ingresso e parcheggi

L'Autodromo Nazionale Monza torna protagonista nel weekend del 9-11 ottobre 2026 con il secondo ACI Racing Weekend dell'anno dopo quello dello scorso giugno, appuntamento che rappresenta il quarto e ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e l'atto conclusivo stagionale per GT4 Italy Series, E4 Championship e Campionato Italiano Sport Prototipi. In pista anche il Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche, per tre giornate dedicate a GT, monoposto, prototipi e vetture d'annata.
Aci Weekend Monza 2026: la partenza del round di giugno
La buona notizia per gli appassionati è che l'ingresso all'Autodromo sarà gratuito. Saranno invece a pagamento i parcheggi P8 e P9, disponibili sabato e domenica. Il paddock resterà riservato agli addetti ai lavori, mentre sarà accessibile al pubblico la Fanzone.
GT Sprint, a Monza si assegnano 12 titoli italiani
Il momento centrale del weekend sarà il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, che a Monza chiuderà la stagione assegnando tutti i dodici titoli italiani in palio. Nel solo GT Sprint sono 75 le vetture iscritte.
Nella classe GT3 Jens Klingmann arriva all'ultimo appuntamento al comando con 83 punti, venti in più rispetto a Dimitrov-Riccittelli. Con 40 punti ancora da assegnare nelle due gare, il pilota tedesco di BMW Italia Ceccato Racing va a caccia del terzo titolo italiano, al volante della BMW M4 GT3 Evo condivisa con il belga Ugo de Wilde.
Monza sarà inoltre il teatro dell'ultimo appuntamento della GT4 Italy Series, con 18 vetture. Il titolo Pro-Am è già stato conquistato con un round d'anticipo da Maman-Sandrucci sulla BMW M4 GT4 Evo di Casals Motorsport, mentre resta aperta la sfida per il secondo posto tra Zanin e Lasagni-Ziccardi.
E4, Sport Prototipi e Autostoriche
A Monza si chiuderà anche la stagione dell'E4 Championship, serie per monoposto promossa da ACI Sport e WSK Promotion. Al comando c'è Kenzo Craigie, pilota del Mercedes Junior Team di R-ace GP, seguito dal finlandese Luka Sammalisto. Craigie ha già conquistato il titolo nella F4 italiana e punta al secondo tricolore stagionale.
Ultimo round anche per il Campionato Italiano Sport Prototipi, monomarca con le Wolf-Raiden motorizzate Aprilia. Il titolo è già nelle mani di Andrea Dell'Edera, autore anche del successo tra i rookie, mentre Michele Locatelli ha conquistato il trofeo Master. Resta invece da assegnare quello Under 25.
Spazio infine alle vetture del Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche, impegnate domenica in una gara unica della durata di 60 minuti con tutti i Raggruppamenti in pista contemporaneamente.
Il programma completo
Il programma ufficiale prevede attività in pista già da venerdì 9 ottobre, con prove libere per tutte le categorie. Sabato spazio alle qualifiche e alle prime gare, mentre domenica si concentrerà la parte conclusiva del weekend con le seconde gare e la mini endurance delle Autostoriche.
Venerdì 9 ottobre
|Ora
|Categoria
|Sessione
|8:30
|E4 Championship
|Prove Libere
|9:20
|Campionato Italiano Sport Prototipi
|Prove Libere
|9:55
|GT4 Italy Series
|Prove Libere
|10:45
|C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup
|Prove Libere
|11:40
|C.I. Gran Turismo Sprint GT3
|Prove Libere
|12:35
|E4 Championship
|Prove Libere
|13:25
|Campionato Italiano Sport Prototipi
|Prove Libere
|14:00
|GT4 Italy Series
|Prove Libere
|14:50
|C.I. Velocità Circuito Autostoriche
|Prove Libere
|15:30
|C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup
|Prove Libere
|16:25
|C.I. Gran Turismo Sprint GT3
|Prove Libere
|17:20
|E4 Championship
|Sessione
|17:45
|E4 Championship
|Sessione
|18:10
|C.I. Velocità Circuito Autostoriche
|Prove Libere
Sabato 10 ottobre
|Ora
|Categoria
|Sessione
|8:30
|GT4 Italy Series
|Qualifiche 1
|8:55
|GT4 Italy Series
|Qualifiche 2
|9:20
|Campionato Italiano Sport Prototipi
|Qualifiche
|9:55
|C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup
|Qualifiche 1
|10:20
|C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup
|Qualifiche 2
|10:45
|C.I. Gran Turismo Sprint GT3
|Qualifiche 1
|11:10
|C.I. Gran Turismo Sprint GT3
|Qualifiche 2
|11:35
|C.I. Velocità Circuito Autostoriche
|Qualifiche
|12:30
|GT4 Italy Series
|Gara 1
|13:45
|E4 Championship
|Gara 1
|14:45
|C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup
|Gara 1
|16:00
|Campionato Italiano Sport Prototipi
|Gara 1
|16:55
|C.I. Gran Turismo Sprint GT3
|Gara 1
Domenica 11 ottobre
|Ora
|Categoria
|Sessione
|8:30
|E4 Championship
|Gara 2
|9:35
|Campionato Italiano Sport Prototipi
|Gara 2
|10:30
|C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup
|Gara 2
|12:20
|GT4 Italy Series
|Gara 2
|13:40
|E4 Championship
|Gara 3
|14:50
|C.I. Gran Turismo Sprint GT3
|Gara 2
|16:10
|C.I. Velocità Circuito Autostoriche
|Gara
Gli orari sono quelli del programma provvisorio n. 2 del 15 settembre 2026 e possono essere modificati per esigenze organizzative.
Ingresso gratuito, parcheggi e accessi
Per il pubblico l'accesso all'Autodromo Nazionale Monza è libero, senza necessità di acquistare un biglietto. I due ingressi previsti sono il Gate A – Vedano e il Gate B – Santa Maria alle Selve, entrambi aperti da venerdì a domenica dalle 7:00 alle 20:30.
Tribune disponibili. Foto credit: Autodromo Monza
Il parcheggio è invece a pagamento nelle giornate di sabato e domenica, con accesso alle aree P8 e P9 e pagamento direttamente sul posto:
|Veicolo
|Prezzo
|Auto
|15 € al giorno
|Moto
|5 € al giorno
|Minibus
|30 € al giorno
|Bus
|50 € al giorno
Il paddock non sarà aperto al pubblico, mentre sarà disponibile la Fanzone. Per le persone con disabilità e un accompagnatore è prevista un'area dedicata nella Sala 120 del Building Hospitality; il parcheggio riservato si trova davanti al Monza Circuit Shop, vicino alla Statua di Fangio.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.