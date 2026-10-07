ACI Racing Weekend Monza 2026: programma, orari, ingresso e parcheggi

L'Autodromo Nazionale Monza torna protagonista nel weekend del 9-11 ottobre 2026 con il secondo ACI Racing Weekend dell'anno dopo quello dello scorso giugno, appuntamento che rappresenta il quarto e ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint e l'atto conclusivo stagionale per GT4 Italy Series, E4 Championship e Campionato Italiano Sport Prototipi. In pista anche il Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche, per tre giornate dedicate a GT, monoposto, prototipi e vetture d'annata.

Aci Weekend Monza 2026: la partenza del round di giugno

La buona notizia per gli appassionati è che l'ingresso all'Autodromo sarà gratuito. Saranno invece a pagamento i parcheggi P8 e P9, disponibili sabato e domenica. Il paddock resterà riservato agli addetti ai lavori, mentre sarà accessibile al pubblico la Fanzone.

GT Sprint, a Monza si assegnano 12 titoli italiani

Il momento centrale del weekend sarà il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, che a Monza chiuderà la stagione assegnando tutti i dodici titoli italiani in palio. Nel solo GT Sprint sono 75 le vetture iscritte.

Nella classe GT3 Jens Klingmann arriva all'ultimo appuntamento al comando con 83 punti, venti in più rispetto a Dimitrov-Riccittelli. Con 40 punti ancora da assegnare nelle due gare, il pilota tedesco di BMW Italia Ceccato Racing va a caccia del terzo titolo italiano, al volante della BMW M4 GT3 Evo condivisa con il belga Ugo de Wilde.

Monza sarà inoltre il teatro dell'ultimo appuntamento della GT4 Italy Series, con 18 vetture. Il titolo Pro-Am è già stato conquistato con un round d'anticipo da Maman-Sandrucci sulla BMW M4 GT4 Evo di Casals Motorsport, mentre resta aperta la sfida per il secondo posto tra Zanin e Lasagni-Ziccardi.

E4, Sport Prototipi e Autostoriche

A Monza si chiuderà anche la stagione dell'E4 Championship, serie per monoposto promossa da ACI Sport e WSK Promotion. Al comando c'è Kenzo Craigie, pilota del Mercedes Junior Team di R-ace GP, seguito dal finlandese Luka Sammalisto. Craigie ha già conquistato il titolo nella F4 italiana e punta al secondo tricolore stagionale.

Ultimo round anche per il Campionato Italiano Sport Prototipi, monomarca con le Wolf-Raiden motorizzate Aprilia. Il titolo è già nelle mani di Andrea Dell'Edera, autore anche del successo tra i rookie, mentre Michele Locatelli ha conquistato il trofeo Master. Resta invece da assegnare quello Under 25.

Spazio infine alle vetture del Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche, impegnate domenica in una gara unica della durata di 60 minuti con tutti i Raggruppamenti in pista contemporaneamente.

Il programma completo

Il programma ufficiale prevede attività in pista già da venerdì 9 ottobre, con prove libere per tutte le categorie. Sabato spazio alle qualifiche e alle prime gare, mentre domenica si concentrerà la parte conclusiva del weekend con le seconde gare e la mini endurance delle Autostoriche.

Venerdì 9 ottobre

Ora Categoria Sessione 8:30 E4 Championship Prove Libere 9:20 Campionato Italiano Sport Prototipi Prove Libere 9:55 GT4 Italy Series Prove Libere 10:45 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Prove Libere 11:40 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Prove Libere 12:35 E4 Championship Prove Libere 13:25 Campionato Italiano Sport Prototipi Prove Libere 14:00 GT4 Italy Series Prove Libere 14:50 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Prove Libere 15:30 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Prove Libere 16:25 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Prove Libere 17:20 E4 Championship Sessione 17:45 E4 Championship Sessione 18:10 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Prove Libere

Sabato 10 ottobre

Ora Categoria Sessione 8:30 GT4 Italy Series Qualifiche 1 8:55 GT4 Italy Series Qualifiche 2 9:20 Campionato Italiano Sport Prototipi Qualifiche 9:55 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Qualifiche 1 10:20 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Qualifiche 2 10:45 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Qualifiche 1 11:10 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Qualifiche 2 11:35 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Qualifiche 12:30 GT4 Italy Series Gara 1 13:45 E4 Championship Gara 1 14:45 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Gara 1 16:00 Campionato Italiano Sport Prototipi Gara 1 16:55 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Gara 1

Domenica 11 ottobre

Ora Categoria Sessione 8:30 E4 Championship Gara 2 9:35 Campionato Italiano Sport Prototipi Gara 2 10:30 C.I. Gran Turismo Sprint GT Cup Gara 2 12:20 GT4 Italy Series Gara 2 13:40 E4 Championship Gara 3 14:50 C.I. Gran Turismo Sprint GT3 Gara 2 16:10 C.I. Velocità Circuito Autostoriche Gara

Gli orari sono quelli del programma provvisorio n. 2 del 15 settembre 2026 e possono essere modificati per esigenze organizzative.

Ingresso gratuito, parcheggi e accessi

Per il pubblico l'accesso all'Autodromo Nazionale Monza è libero, senza necessità di acquistare un biglietto. I due ingressi previsti sono il Gate A – Vedano e il Gate B – Santa Maria alle Selve, entrambi aperti da venerdì a domenica dalle 7:00 alle 20:30.

Tribune disponibili. Foto credit: Autodromo Monza

Il parcheggio è invece a pagamento nelle giornate di sabato e domenica, con accesso alle aree P8 e P9 e pagamento direttamente sul posto:

Veicolo Prezzo Auto 15 € al giorno Moto 5 € al giorno Minibus 30 € al giorno Bus 50 € al giorno

Il paddock non sarà aperto al pubblico, mentre sarà disponibile la Fanzone. Per le persone con disabilità e un accompagnatore è prevista un'area dedicata nella Sala 120 del Building Hospitality; il parcheggio riservato si trova davanti al Monza Circuit Shop, vicino alla Statua di Fangio.

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