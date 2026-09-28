GT Open 500, Monza parla italiano: vince la Lamborghini di Moncini e Testa

Successo italiano nella GT Open 500, penultima prova dell'International GT Open disputata all'Autodromo Nazionale Monza. A imporsi è stata la Scuderia Villorba Corse con la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 di Leonardo Moncini e del portoghese Rodrigo Testa. I due hanno completato i 500 km di gara in 2h46'54''885, percorrendo 87 giri alla media di 181,1 km/h. Seconda posizione per la McLaren 720S GT3 Evo di Greystone GT, affidata ai britannici Zac Meakin e Dean Macdonald, staccati di 21''368.
Sul terzo gradino del podio è salita la Porsche 911 GT3 R EVO (992) di ZRS Motorsport, guidata da Pietro Armanni e dallo svizzero Alex Fontana, a 38''041 dalla vetta. Quarta la Ferrari 296 GT3 EVO di Elite Motorsport with Entire Race Engineering, condivisa dai britannici Tom Emson e Tom Lebbon, leader del campionato piloti.
Ley si impone nel TCR Europe
La gara domenicale del TCR Europe ha visto il successo di Alex Ley con la Hyundai Elantra N di BRC Racing. Il britannico ha completato i 12 giri previsti in 28'58''902, alla media di 143,9 km/h. Secondo posto per Nicola Baldan con l'Audi di PMA Motorsport, a 0''871, mentre il terzo gradino del podio è andato al russo Mikhail Simonov, al volante della Cupra VZ di SP Competition, a 1''115.
Nella Lotus Cup Italia è arrivato il secondo successo del fine settimana per Cristian Tonalini. Il pilota ha completato i 10 giri in 21'05''791, alla media di 164,7 km/h, precedendo Nazareno Compagnoni di 0''562 e Alberto Naska di 1''454.
Yeh campione in Euroformula Open
La Euroformula Open ha invece assegnato il titolo a Rui-Heng Yeh. Il pilota di Taipei, in forza al Team Motopark, ha conquistato anche la seconda gara del weekend, completando i 16 giri in 29'37''080 alla media di 187,7 km/h. Yeh ha preceduto i compagni di squadra Jesse Carrasquedo, messicano, staccato di 0''339, e il polacco Wiktor Dobrzański, terzo a 1''044.
Infine, nella GT Cup Europe, vittoria per Diego Stifter e Lodovico Laurini con la Porsche 992 GT3 Cup di BiRace Motorsport. I due italiani hanno completato 27 giri in 50'42''511, alla media di 185 km/h. Seconda posizione per gli olandesi Jurriaan de Back e Paul Meijer, su Porsche 992 GT3 Cup di Hans Weijs Motorsport, a 4''212. Terzi Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti con la Porsche 992 GT3 Cup di FAEMS Team by Ebimotors, a 15''476.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.