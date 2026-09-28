GT Open 500, Monza parla italiano: vince la Lamborghini di Moncini e Testa

Successo italiano nella GT Open 500, penultima prova dell'International GT Open disputata all'Autodromo Nazionale Monza. A imporsi è stata la Scuderia Villorba Corse con la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 di Leonardo Moncini e del portoghese Rodrigo Testa. I due hanno completato i 500 km di gara in 2h46'54''885, percorrendo 87 giri alla media di 181,1 km/h. Seconda posizione per la McLaren 720S GT3 Evo di Greystone GT, affidata ai britannici Zac Meakin e Dean Macdonald, staccati di 21''368.

GT Open 500 Monza 2026

Sul terzo gradino del podio è salita la Porsche 911 GT3 R EVO (992) di ZRS Motorsport, guidata da Pietro Armanni e dallo svizzero Alex Fontana, a 38''041 dalla vetta. Quarta la Ferrari 296 GT3 EVO di Elite Motorsport with Entire Race Engineering, condivisa dai britannici Tom Emson e Tom Lebbon, leader del campionato piloti.

Ley si impone nel TCR Europe

La gara domenicale del TCR Europe ha visto il successo di Alex Ley con la Hyundai Elantra N di BRC Racing. Il britannico ha completato i 12 giri previsti in 28'58''902, alla media di 143,9 km/h. Secondo posto per Nicola Baldan con l'Audi di PMA Motorsport, a 0''871, mentre il terzo gradino del podio è andato al russo Mikhail Simonov, al volante della Cupra VZ di SP Competition, a 1''115.

Nella Lotus Cup Italia è arrivato il secondo successo del fine settimana per Cristian Tonalini. Il pilota ha completato i 10 giri in 21'05''791, alla media di 164,7 km/h, precedendo Nazareno Compagnoni di 0''562 e Alberto Naska di 1''454.

Yeh campione in Euroformula Open

La Euroformula Open ha invece assegnato il titolo a Rui-Heng Yeh. Il pilota di Taipei, in forza al Team Motopark, ha conquistato anche la seconda gara del weekend, completando i 16 giri in 29'37''080 alla media di 187,7 km/h. Yeh ha preceduto i compagni di squadra Jesse Carrasquedo, messicano, staccato di 0''339, e il polacco Wiktor Dobrzański, terzo a 1''044.

Infine, nella GT Cup Europe, vittoria per Diego Stifter e Lodovico Laurini con la Porsche 992 GT3 Cup di BiRace Motorsport. I due italiani hanno completato 27 giri in 50'42''511, alla media di 185 km/h. Seconda posizione per gli olandesi Jurriaan de Back e Paul Meijer, su Porsche 992 GT3 Cup di Hans Weijs Motorsport, a 4''212. Terzi Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti con la Porsche 992 GT3 Cup di FAEMS Team by Ebimotors, a 15''476.

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